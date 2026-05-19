Отопительный сезон 2025-2026 в Пскове стал одним из самых продолжительных за последние годы

Отопительный сезон 2025-2026 годов в Пскове длился более семи месяцев и стал одним из самых продолжительных за последние годы. Несмотря на сложные погодные условия, крупных аварий удалось избежать. Об этом сообщил руководитель муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов в эфире радио ПЛН FM.

За сезон специалисты предприятия зафиксировали около 250 нестандартных ситуаций, большинство из которых были связаны с сетями теплоснабжения и горячего водоснабжения. Особое напряжение, по словам Игоря Максимова, вызвали 39 случаев отключения электроэнергии на теплоисточниках. «Это создавало риски для оборудования, ведь внезапная остановка насосов и котлов может привести к гидроударам и повреждению системы», — пояснил он.

Благодаря слаженной работе команды и круглосуточной аварийной службе все инциденты удалось оперативно устранить. «Мы считаем, что сезон завершили успешно. Несмотря на все сложности, не было ни катаклизмов, ни ощутимых для потребителей потрясений», — отметил гость студии. Большую роль сыграл опыт сотрудников и их готовность к любым нестандартным ситуациям, подчеркнул Игорь Максимов.

Напомним, «Тепло нашего города» — совместный проект радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и МП города Пскова «Псковские тепловые сети» 

Максимов Игорь Иванович

Директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети»

