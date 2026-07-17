Модернизация сетей холодного водоснабжения в псковских Писковичах близится к завершению

Работы по модернизации сетей холодного водоснабжения в Писковичах близятся к завершению. Подрядчик поменял весь необходимый по проекту метраж трубопровода, смонтировал новые колодцы. Трасса полностью готова, опрессована и промыта. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

В ходе контрольного выезда с депутатом Законодательного Собрания региона Ириной Толмачевой и представителями подрядчика, глава муниципалитета осмотрела территории, где идет финальный этап работ.

Работы проводились открытым способом (в зимний период, когда позволяла технология, использовали и бестраншейный способ), подрядчик сейчас завершает восстановление благоустройства проездов и зеленых зон, а также оформляет и сдает документацию по объекту.

Обслуживать модернизированный участок будет МУП «Колхоз имени «Залита». По словам Натальи Федоровой, специалисты включены во взаимодействие с исполнителем работ с самого начала и по настоящее время.



Работы проводятся в рамках проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Из федерального бюджета выделено около 44 миллионов рублей. Главная цель — улучшение качества водоснабжения для трех тысяч жителей Писковичей.