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«Горводоканал» заменил 114 метров водопровода на улице Гремячей в Пскове

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Специалисты муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» завершили масштабные работы по замене аварийного участка трубопровода на улице Гремячей, 19. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии. 

Фото: «Горводоканал»

Обновленная сеть обеспечит питьевой водой десятки домов.

Главная сложность при проведении работ заключалась в том, что аварийный участок проходил буквально в нескольких метрах от домов частного сектора. Любое неаккуратное движение могло обернуться повреждением придомовых территорий, поэтому бригада действовала с ювелирной точностью.

Протяженность обновленного участка составила 114 метров — это почти длина стандартного футбольного поля. Поэтому чтобы сохранить дорожное покрытие и не оставить после себя «раскопок на полрайона», специалисты применили комбинированный подход. Ключевым решением стала технология протяжки: новую полиэтиленовую трубу аккуратно протащили внутрь старой. Полиэтилен здесь — не случайный выбор: он служит десятки лет, устойчив к коррозии и перепадам температур, что особенно важно для псковского климата.

Тем не менее полностью обойтись без земляных работ не получилось: для подключения и надежной протяжки все же пришлось обустроить траншею. Но ее размеры были максимально сокращены — бригада работала так, чтобы вернуть прилегающей территории первоначальный вид как можно скорее. В настоящее время работы по благоустройству полностью завершены.

Помимо замены трубопровода был переустроен колодец — элемент, который часто остается «за кадром», но от его состояния напрямую зависит будущая надежность всей сети. Также была установлена новая запорная арматура: современные задвижки и вентили позволят при необходимости оперативно перекрывать подачу воды.

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