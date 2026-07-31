Две недели без воды: слесарь 20-й котельной объяснил псковичам смысл «периода кастрюль и чайников»

Каждое лето город сталкивается с одним и тем же неудобством – двухнедельной остановкой котельных и отключением горячей воды. Почему нельзя провести ремонт «по-быстрому» и чем грозит пренебрежение регламентом, объяснил слесарь по ремонту и обслуживанию котельного оборудования муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Виктор Яшин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

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По его словам, 20-я котельная, обслуживающая Завеличье, относится к объектам полного цикла. Она не имеет права на внеплановую остановку.

«Наша 20-я котельная работает постоянно, круглый год. Если она останавливается, то это чрезвычайное происшествие. Чтобы таких происшествий не допускать, ежегодно проводятся профилактические работы», – пояснил специалист.

В перечень таких работ входит опрессовка трассы, осмотр и обмуровка котлов, замена трубопроводов и сальниковой набивки. При этом они обслуживают от 100 до 120 задвижек и вентилей различных диаметров (от 32 до 500 миллиметров), а также удаляют скопившиеся отложения, способные вывести систему из строя.

Виктор Яшин подчеркнул, что за две недели остановки на объекте кипит большая работа. Кроме слесарей котельного оборудования, свою зону ответственности закрывают специалисты КИПиА (контрольно-измерительных приборов и автоматики), газовщики и энергетики. Все они «отдают все силы в эти две недели».

«В работе любого предприятия слаженная работа подразделений сложна. Тем более в таком стратегическом, как "Псковские тепловые сети". Эта сложная работа все эти годы является результатом того, что псковичи в отопительный сезон получают тепло и горячую воду круглый год», – резюмировал Виктор Яшин.