Стал известен график отключений горячей воды в Пскове на лето

График отключений горячего водоснабжения в Пскове на лето 2026 года предоставили Псковской Ленте Новостей в МП «Псковские тепловые сети».
Ближайшие двухнедельное отключение горячего водоснабжения запланировано на 18 мая. Под него попадают следующие абоненты: Рижский проспект №5А и улица Яна Райниса: №№48, 50, 52, 54А.
Следующим этапом будет отключение с 1 по 15 июня.
- Боровая: 10, 16, 18, 20
- Волкова: 1, 5
- Герцена: 16
- Ипподромная: 154А, 150А
- Карбышева: 4, 2, 3, 1
- Леона Поземского: 61А
- Московская: 2, 4, 6
- Олега Кошевого: 15А, 23, 25
- Первомайская: 31, 6, 24, 20, 22
- Труда: 15, 16, 24
- Школьная: 29, 2, 11, 9, 7, 8
- Ипподромная: 131А, 135, 127, 133Б, 125, 129, 131, 133
- Гущина: 6, 4, 10, 8
- Гдовская: 6А, 3
- Труда: 28, 32
Далее идет отключение с 8 по 22 июня на Ленинградском шоссе №65.
Следующим этапом, с 15 по 29 июня, будет одно из самых глобальных отключений:
- Алтаева: 22, 11, 5, 7, 9, 3, 1, 6, 4, 8, 12, 14, 18, 16, 20
- Бастионная: 17, 15, 12, 13/22, 13А, 13
- Белинского: 80, 78А, 85, 85А
- Вокзальная: 48
- Гоголя: 39, 9, 27/39
- Гражданская: 23, 27, 19А, 2, 2А, 7А, 8, 5А, 5А
- Звездная: 11А, 15А, 17А, 13, 11, 15, 10, 4, 6, 2, 18, 20, 12, 16, 14, 21, 19, 17, 7
- Зональное: 5
- Зональный: 15
- Индустриальная: 4, 6А, 4А, 2А, 2Б, 2, 3А, 3, 1А, 1
- Инженерная: 14, 12, 10/6, 18, 16, 13А, 17, 15, 13В, 21, 23, 23А, 25, 66, 68, 72, 78, 80, 74, 76, 62, 62А, 9А, 86, 84, 88, 90, 90Б, 90В, 124, 120, 120, 132, 134, 126, 108/62, 110, 115, 114, 118, 82, 100А, 98
- Ипподромная: 123, 121, 119, 116
- Карла Маркса: 41
- Комиссаровский пер: 7А, 7
- Крупской: 28, 22, 24
- Ленина: 15
- Льва Толстого: 24А, 22, 30А, 3, 11, 13, 15, 12
- Металлистов: 30А, 2, 4А, 5, 5, 10, 23
- Некрасова: 52, 45, 16, 15А, 29
- Николая Васильева: 83А, 75Б, 71Б, 69Б, 69А, 65А, 73А, 69, 71А
- Новгородская: 26, 24, 20, 14, 14А, 18, 28, 30А, 30, 32, 12, 12А, 8А, 18А
- Новоселов: 17, 7, 15, 19, 21, 52, 50, 48, 32, 34, 40, 32А, 36, 38, 42, 46, 3А, 5А, 11А, 3, 5, 9, 11
- Октябрьский проспект: 33Б, 39, 41/48, 38, 42, 44, 21, 23А, 19Б, 18, 16, 12, 30, 26, 32
- Петрова: 4А, 2, 2А
- Плехановский Посад: 75, 73, 71, 67
- Рельсовая: 8, 4/2, 6
- Ротная: 33, 31
- Свердлова: 76, 66, 38, 46, 54Б
- Сиреневый бульвар: 17, 11, 9, 13, 7, 3, 1, 1А
- Советская: 104, 75, 77А, 77, 73А, 73, 25, 29Г, 29Б
- Спегальского: 10
- Стахановская: 8, 12, 17, 19, 22, 15, 13, 9
- Текстильная: 8
- Труда: 50, 56, 58, 60, 56, 53, 59, 57, 55, 49, 47, 39, 67, 73А, 73, 69, 16А, 42
- Энтузиастов проспект: 9, 5, 7, 3, 1
- Юности: 3, 11А, 11Б, 1, 7, 5, 20, 22, 11, 9, 13, 15/130
- Юрия Гагарина: 5А, 7А, 11, 7, 5, 6
- Яна Фабрициуса: 29, 6А, 8, 3А/13
Далее псковичей ждет отключение с 22 июня по 6 июля:
- Зеленый переулок: 7, 5, 3, 1
- Ленинградское шоссе: 24/10
- Лесная: 3А, 1А, 11, 6
- Харченко: 31
Следующее отключение ждет жителей города с 29 июня по 13 июля:
- 1-я Поселочная: 13, 15
- Киселева: 5, 3, 11, 13, 8
- Коммунальная: 22А, 15, 15Б, 11, 9, 7, 10
- Кузбасской Дивизии: 12, 12А, 10, 4, 8, 6
- Лепешинского: 7, 10, 8
- Максима Горького: 19, 4Б, 17, 15, 9, 11, 13, 7, 5, 25, 10/10, 6, 21
- Народная: 25, 19, 21А, 13, 15, 1, 4А, 4Б, 2, 4, 8А, 6, 8
- Пароменская: 24, 5
- Петровская: 10, 12, 8А, 8, 6, 10А, 29, 31, 35, 37
- Петровский переулок: 16
- Рижский проспект: 29/31, 19, 15
- Советской Армии: 50А, 49
- Солнечная: 9, 5, 7
- Шелгунова: 15, 7, 9/2
Одним из этапов будет отключение с 13 по 27 июля:
- Алексея Алехина: 2, 10, 5, 4, 8, 12, 6, 1, 3, 24, 30, 28, 26, 14
- Загородная: 2, 5, 7, 13, 9, 11, 3, 1, 4, 6, 8
- Ижорского Батальона: 43, 47, 45, 49, 5А, 5, 6, 8А, 10Б, 10, 8, 6А, 7, 15, 13, 11, 17
- Леона Поземского: 126, 116
- переулок Машиниста: 1, 7, 3, 5, 9
- Прибрежный проезд: 2
- Техническая: 15, 14, 8, 17
Затем произойдут отключения с 27 июля по 10 августа:
- Военный городок-3: 136, 136А, 120А, 133, 132А, 134Б, 138, 137, 134А, 134, 137А, 132, 122, 121, 123А, 124, 123, 125А, 126, 125, 121А, 120, 128, 127А, 127, 131, 130, 130А, 129, 111, 115, 102, 98, 91, 96, 135, 119, 103, 107
- Госпитальная: 17, 15, 13, 15А, 13А, 7, 9
- Киселева: 25, 29/23, 18А, 18
- Кислякова: 5, 3
- Конная: 30, 28, 6
- Красноармейская: 24, 20А, 22, 24, 26, 31, 31А, 25А, 22А, 22Б, 17, 19, 14, 14А, 12, 12А, 6
- Лагерная: 5А
- Максима Горького: 51, 43/8, 45, 47/9, 20/7, 35, 14/6, 18, 41/9
- Народная: 22, 24, 57, 10А, 53, 47А
- Ольгинская набережная: 5А
- Петровская: 26, 28, 49
- Рижский проспект: 14, 42А, 50, 58, 52Б, 22
- Розы Люксембург: 22, 5, 6, 23, 30, 28
- Чехова: 6А, 12, 1, 1А
- Юбилейная: 45, 51, 65А
Финальным будет отключение с 10 по 24 августа:
- Байкова: 15, 17, 13, 11, 7, 9, 3, 1, 5, 10/11, 10, 8, 4, 2, 2/22, 14
- Балтийская: 14А, 16А, 16, 16, 14Б, 14, 20А, 18А, 18, 20, 22, 5, 7, 1А, 10, 10А, 8, 6, 6А, 4А, 4, 8А, 5А, 3А, 1Б
- Владимирская: 3В, 3Б, 3, 3А, 2, 1, 4, 5В, 5Б, 5, 5А, 6, 7В, 7Б, 7, 7А, 8, 9В, 9Б, 9, 9А, 11В, 11Б, 11, 11А, 12, 12А, 10
- Генерала Маргелова: 19, 11, 17, 9, 15, 23
- Дмитрия Яковлева: 8, 4
- Завеличенская: 2, 4, 6, 6А, 3, 3А, 20, 19, 18, 17, 28, 24, 22, 26
- Западная: 4, 2, 2А, 2В, 8, 6, 9, 11, 9А, 3, 1, 1А, 17, 15, 13, 23, 21, 25, 27, 25А, 21А, 31, 26, 24, 12, 14А, 16, 14, 18, 20, 22, 20А
- Комдива Кирсанова: 11, 3, 8, 10, 4, 7, 6
- Коммунальная: 54, 58А, 58, 56А, 54А, 46, 52А, 50, 52, 44А, 42, 44, 40А, 61, 65, 63, 47, 45, 49, 53, 51, 66, 64, 77, 75, 77/1, 75А, 75Б, 39, 67, 67/12, 69, 69А, 69Б, 81, 79, 72, 70, 70
- Космическая: 8, 10, 14, 12, 1, 4
- Крестки: 7, 7
- Кузбасской Дивизии: 42, 40, 44, 46, 50, 48, 32, 34, 36, 38, 30А, 30, 26, 26А, 24А, 24, 28А, 28Б, 28
- Майора Доставалова: 2, 10, 12
- Мирная: 13, 11, 11А, 4А, 2, 3, 3А, 5, 7
- Михаила Егорова: 2, 2А, 4, 6, 6А, 4А, 8
- Михайловская: 1
- Никольская: 1, 2А, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А
- переулок Олега Зобова: 15, 17, 19, 13, 11А, 21/2
- Печорская: 1А, 1Б, 1, 5А, 5, 7
- Рижский проспект: 69, 69А, 67, 67А, 65, 61, 63, 59, 57, 53, 55, 66, 64, 68, 76/2, 74, 51, 51А, 49А, 49А, 49, 31, 41, 73, 75, 79, 79А, 89, 83А, 83, 93, 95, 91, 87, 85, 81, 77, 87А, 91А, 85А
- Рокоссовского: 14, 24А, 26А, 26, 20, 18, 24, 24Б, 22, 12, 4, 2, 6, 6А, 10, 13, 1, 3А, 5, 3, 9А, 7, 9, 11, 5А, 34, 38, 40, 44, 46, 48, 40В, 36, 32, 30, 40А, 42А
- Шестака: 12, 15, 13, 11, 19, 17, 18, 16, 23, 21, 31, 27, 29, 25, 33, 20, 26, 10А, 8, 10
- Юбилейная: 16, 60, 62, 64, 66, 58, 50, 52, 48, 44, 46, 69А, 34, 32Б, 36А, 36, 32А, 32, 30А, 71А, 81, 73А, 77Б, 87, 85, 85А, 87А, 77А, 89А, 89, 93, 91, 93А, 91А