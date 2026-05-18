Стал известен график отключений горячей воды в Пскове на лето

График отключений горячего водоснабжения в Пскове на лето 2026 года предоставили Псковской Ленте Новостей в МП «Псковские тепловые сети».

Ближайшие двухнедельное отключение горячего водоснабжения запланировано на 18 мая. Под него попадают следующие абоненты: Рижский проспект №5А и улица Яна Райниса: №№48, 50, 52, 54А.

Следующим этапом будет отключение с 1 по 15 июня.

Боровая: 10, 16, 18, 20

Волкова: 1, 5

Герцена: 16

Ипподромная: 154А, 150А

Карбышева: 4, 2, 3, 1

Леона Поземского: 61А

Московская: 2, 4, 6

Олега Кошевого: 15А, 23, 25

Первомайская: 31, 6, 24, 20, 22

Труда: 15, 16, 24

Школьная: 29, 2, 11, 9, 7, 8

Ипподромная: 131А, 135, 127, 133Б, 125, 129, 131, 133

Гущина: 6, 4, 10, 8

Гдовская: 6А, 3

Труда: 28, 32

Далее идет отключение с 8 по 22 июня на Ленинградском шоссе №65.

Следующим этапом, с 15 по 29 июня, будет одно из самых глобальных отключений:

Алтаева: 22, 11, 5, 7, 9, 3, 1, 6, 4, 8, 12, 14, 18, 16, 20

Бастионная: 17, 15, 12, 13/22, 13А, 13

Белинского: 80, 78А, 85, 85А

Вокзальная: 48

Гоголя: 39, 9, 27/39

Гражданская: 23, 27, 19А, 2, 2А, 7А, 8, 5А, 5А

Звездная: 11А, 15А, 17А, 13, 11, 15, 10, 4, 6, 2, 18, 20, 12, 16, 14, 21, 19, 17, 7

Зональное: 5

Зональный: 15

Индустриальная: 4, 6А, 4А, 2А, 2Б, 2, 3А, 3, 1А, 1

Инженерная: 14, 12, 10/6, 18, 16, 13А, 17, 15, 13В, 21, 23, 23А, 25, 66, 68, 72, 78, 80, 74, 76, 62, 62А, 9А, 86, 84, 88, 90, 90Б, 90В, 124, 120, 120, 132, 134, 126, 108/62, 110, 115, 114, 118, 82, 100А, 98

Ипподромная: 123, 121, 119, 116

Карла Маркса: 41

Комиссаровский пер: 7А, 7

Крупской: 28, 22, 24

Ленина: 15

Льва Толстого: 24А, 22, 30А, 3, 11, 13, 15, 12

Металлистов: 30А, 2, 4А, 5, 5, 10, 23

Некрасова: 52, 45, 16, 15А, 29

Николая Васильева: 83А, 75Б, 71Б, 69Б, 69А, 65А, 73А, 69, 71А

Новгородская: 26, 24, 20, 14, 14А, 18, 28, 30А, 30, 32, 12, 12А, 8А, 18А

Новоселов: 17, 7, 15, 19, 21, 52, 50, 48, 32, 34, 40, 32А, 36, 38, 42, 46, 3А, 5А, 11А, 3, 5, 9, 11

Октябрьский проспект: 33Б, 39, 41/48, 38, 42, 44, 21, 23А, 19Б, 18, 16, 12, 30, 26, 32

Петрова: 4А, 2, 2А

Плехановский Посад: 75, 73, 71, 67

Рельсовая: 8, 4/2, 6

Ротная: 33, 31

Свердлова: 76, 66, 38, 46, 54Б

Сиреневый бульвар: 17, 11, 9, 13, 7, 3, 1, 1А

Советская: 104, 75, 77А, 77, 73А, 73, 25, 29Г, 29Б

Спегальского: 10

Стахановская: 8, 12, 17, 19, 22, 15, 13, 9

Текстильная: 8

Труда: 50, 56, 58, 60, 56, 53, 59, 57, 55, 49, 47, 39, 67, 73А, 73, 69, 16А, 42

Энтузиастов проспект: 9, 5, 7, 3, 1

Юности: 3, 11А, 11Б, 1, 7, 5, 20, 22, 11, 9, 13, 15/130

Юрия Гагарина: 5А, 7А, 11, 7, 5, 6

Яна Фабрициуса: 29, 6А, 8, 3А/13

Далее псковичей ждет отключение с 22 июня по 6 июля:

Зеленый переулок: 7, 5, 3, 1

Ленинградское шоссе: 24/10

Лесная: 3А, 1А, 11, 6

Харченко: 31

Следующее отключение ждет жителей города с 29 июня по 13 июля:

1-я Поселочная: 13, 15

Киселева: 5, 3, 11, 13, 8

Коммунальная: 22А, 15, 15Б, 11, 9, 7, 10

Кузбасской Дивизии: 12, 12А, 10, 4, 8, 6

Лепешинского: 7, 10, 8

Максима Горького: 19, 4Б, 17, 15, 9, 11, 13, 7, 5, 25, 10/10, 6, 21

Народная: 25, 19, 21А, 13, 15, 1, 4А, 4Б, 2, 4, 8А, 6, 8

Пароменская: 24, 5

Петровская: 10, 12, 8А, 8, 6, 10А, 29, 31, 35, 37

Петровский переулок: 16

Рижский проспект: 29/31, 19, 15

Советской Армии: 50А, 49

Солнечная: 9, 5, 7

Шелгунова: 15, 7, 9/2

Одним из этапов будет отключение с 13 по 27 июля:

Алексея Алехина: 2, 10, 5, 4, 8, 12, 6, 1, 3, 24, 30, 28, 26, 14

Загородная: 2, 5, 7, 13, 9, 11, 3, 1, 4, 6, 8

Ижорского Батальона: 43, 47, 45, 49, 5А, 5, 6, 8А, 10Б, 10, 8, 6А, 7, 15, 13, 11, 17

Леона Поземского: 126, 116

переулок Машиниста: 1, 7, 3, 5, 9

Прибрежный проезд: 2

Техническая: 15, 14, 8, 17

Затем произойдут отключения с 27 июля по 10 августа:

Военный городок-3: 136, 136А, 120А, 133, 132А, 134Б, 138, 137, 134А, 134, 137А, 132, 122, 121, 123А, 124, 123, 125А, 126, 125, 121А, 120, 128, 127А, 127, 131, 130, 130А, 129, 111, 115, 102, 98, 91, 96, 135, 119, 103, 107

Госпитальная: 17, 15, 13, 15А, 13А, 7, 9

Киселева: 25, 29/23, 18А, 18

Кислякова: 5, 3

Конная: 30, 28, 6

Красноармейская: 24, 20А, 22, 24, 26, 31, 31А, 25А, 22А, 22Б, 17, 19, 14, 14А, 12, 12А, 6

Лагерная: 5А

Максима Горького: 51, 43/8, 45, 47/9, 20/7, 35, 14/6, 18, 41/9

Народная: 22, 24, 57, 10А, 53, 47А

Ольгинская набережная: 5А

Петровская: 26, 28, 49

Рижский проспект: 14, 42А, 50, 58, 52Б, 22

Розы Люксембург: 22, 5, 6, 23, 30, 28

Чехова: 6А, 12, 1, 1А

Юбилейная: 45, 51, 65А

Финальным будет отключение с 10 по 24 августа: