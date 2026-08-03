Готовность многоквартирных домов Пскова к отопительному сезону достигла почти 70%

Готовность многоквартирных жилых домов Пскова к отопительному сезону 2026–2027 годов достигла рекордных 69,4% по состоянию на 1 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Псковских тепловых сетей».

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

На предприятии отметили, что ведут ежегодную статистику подготовки жилого фонда и социальных объектов к зиме, а в последние несколько лет публикуют эти данные в открытом доступе. «За четыре года наблюдения динамика демонстрирует устойчивый рост», - подчеркнули специалисты «Псковских тепловых сетей».

Они также привели статистику: «По состоянию на 1 августа 2023 года общий процент готовности многоквартирных жилых домов составлял 32,7%. Через год, на 1 августа 2024 года, он увеличился до 47%. К 1 августа 2025 года цифра выросла до 59%. А в текущем году показатель достиг рекордных для всех лет наблюдения 69,4%».

Плановые остановки котельных подходят к завершению: в графике ремонтных мероприятий остались только котельные Районная и №20, специалисты остановят их с 10 по 24 августа. При этом все теплоисточники города должны обеспечить готовность к отпуску тепловой энергии потребителям к 31 августа.

Вместе с тем «Псковские тепловые сети» обратили внимание на недостаточные темпы подготовки социальных объектов. «В этом году именно подготовка социальных объектов вызывает особые опасения. Однако время ещё есть, и мы очень надеемся, что в ближайшее время ситуация изменится», — заявили на предприятии.

Специалисты ПТС заверили, что продолжат пристально следить за ходом подготовки жилья к зиме, и напомнили, что публикация статистики в публичном пространстве уже даёт положительный результат. «С объективной статистикой очень сложно спорить», — констатировали на предприятии.