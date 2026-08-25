Из-за вчерашнего ливня более 1200 человек остались без электроснабжения в Пыталовском округе

Вчерашний ливневый дождь откатил успехи работы электриков, начались повторные отключения. Как сообщила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», на утро 25 августа без электроснабжения остаются более 140 сельских населенных пунктов (это более 1200 человек), частный сектор города. Обращения поступают постоянно, поэтому точную цифру определить не удается.

Фотографии: Вера Кондратьева / «ВКонтакте»

Глава округа обращает внимание, что в первую очередь идет поиск повреждений и восстановление линий электропередачи, питающих крупные населенные пункты, а после этого отрабатываются локальные заявки по хуторам, улицам и конкретным домовладениям. Там, где произошло повреждение или падение опор электропередачи, и необходима замена, времени требуется гораздо больше.

Энергетики Пыталовского округа делают все возможное: работают третьи сутки без перерывов на отдых, и будут работать до полной ликвидации аварийных отключений, подчеркнула глава.

Вера Кондратьева добавила, что сегодня, 25 августа, в округ прибывает помощь из Вологды в виде двух бригад. На ликвидации повреждений будут работать пять бригад, 14 человек и пять единиц техники.

«Прошу жителей и гостей округа сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности. Благодарю всех за понимание и терпение! Лично контролирую ситуацию, поддерживаю связь с людьми, отвечаю на обращения», — заключила Вера Кондратьева.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно:

на единый бесплатный телефон горячей линии «Россетей»: 8‑800‑220‑0‑220;

для абонентов мобильной связи доступен короткий номер: 220;

в службу ЕДДС округа: 8(81147) 2‑33‑63.

Напомним, на выходных шквалистый ветер стал причиной массовых отключений электроэнергии, падения деревьев и обрыва проводов сразу в нескольких муниципальных округах Псковской области. Утром в субботу более 40 тысяч человек были оставлены без электричества.