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Порядка 60 населённых пунктов Опочецкого округа остаются без электричества

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На утро 28 августа без электроэнергии остаются 59 населённых пунктов Опочецкого муниципального округа. В них проживают порядка 135 человек, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава округа Юрий Ильин.

Фото здесь и далее: Юрий Ильин / «ВКонтакте»

«Сейчас на объектах трудятся девять бригад, задействовано девять единиц техники. Сегодня к нам прибудут ещё две бригады из "Ленэнерго" (Ленинградская область). Кроме того, сформирована отдельная бригада для работы по единичным заявкам — она будет заниматься восстановлением линий электропередачи напряжением 0,4 кВ», - сообщил Юрий Ильин.

Глава подчеркнул, что энергетики трудятся в круглосуточном режиме, планомерно возвращая свет в дома и параллельно устраняя локальные обрывы.

«Работы ведутся без остановки. Прошу всех жителей и гостей округа сохранять спокойствие и строго соблюдать правила личной безопасности: не приближайтесь к повреждённым линиям электропередачи и оборванным проводам. Благодарю за ваше понимание и терпение!» - добавил Юрий Ильин. 

Сообщить об отключениях электроэнергии можно на единый бесплатный телефон горячей линии «Россетей»: 8‑800‑220‑0‑220; для абонентов мобильной связи доступен короткий номер — 220; в службу ЕДДС округа: 8 (81138) 2‑43‑44.

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