Псковская область представила новый цифровой инструмент по борьбе со свалками

Проблема несанкционированных свалок актуальна и для Псковской области. Об этом говорили на встрече в Кремле президент РФ Владимир Путин и губернатор региона Михаил Ведерников.

Фото: Кремль

Президент обратил внимание губернатора на рост числа несанкционированных свалок. Михаил Ведерников сообщил, что проблема особенно остро проявляется в летний период времени. Это происходит из‑за трёхкратного увеличения числа людей на территории области, в том числе дачников.

Михаил Ведерников рассказал президенту, что для решения проблемы в Пскове протестирована система «Стоп Свалка»: она фиксирует номера автомобилей и сканирует лица нарушителей, интегрируясь с системой «Безопасный город». В областном центре получен хороший результат, и теперь опыт планируется распространить на другие муниципалитеты региона.