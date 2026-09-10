Михаил Ведерников — Владимиру Путину о ситуации с кадрами: Врачей не хватает, но дефицит уже не такой острый

Псковской области удалось переломить негативную тенденцию по увеличению дефицита медицинских и педагогических кадров. Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Фотография: Кремль
По словам главы региона, благодаря поддержке правительства и соответствующей программе удалось сократить дефицит кадров в 52% до 36%.
«По медицинским кадрам было 52%, и тенденция была к росту. Спасибо большое за то, что у нас появился современный учебно-лабораторный корпус - два выпуска ребят уже работают в учреждениях здравоохранения региона. Благодаря тому, что мы приняли соответствующую программу достаточно хорошей, мощной поддержки от первого курса до уже состоявшихся в профессии специалистов, которые взяли на себя нагрузку наставничества, с 52% мы сократили до 36%. Вакансии достаточно динамично заполняются, приезжают из других регионов, даже из Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому мы рассчитываем, что в течение нескольких лет мы эту задачу решим», - отчитался Михаил Ведерников.
Владимир Путин подчеркнул, что врачей все еще не хватает. Губернатор это признал, но отметил, что дефицит стал не таким острым.
«Врачей не хватает, но дефицит уже не такой острый. Мы эту задачу понимаем. У нас не так остро стоит вопрос в сфере образования, но мы тоже смотрим на перспективу и тоже соответствующие решения приняли. Люди все эти изменения видят, сами включаются в работу по благоустройству и развитию региона», - резюмировал Михаил Ведерников.