Михаил Ведерников — Владимиру Путину о ситуации с кадрами: Врачей не хватает, но дефицит уже не такой острый

Псковской области удалось переломить негативную тенденцию по увеличению дефицита медицинских и педагогических кадров. Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Фотография: Кремль

По словам главы региона, благодаря поддержке правительства и соответствующей программе удалось сократить дефицит кадров в 52% до 36%.

«По медицинским кадрам было 52%, и тенденция была к росту. Спасибо большое за то, что у нас появился современный учебно-лабораторный корпус - два выпуска ребят уже работают в учреждениях здравоохранения региона. Благодаря тому, что мы приняли соответствующую программу достаточно хорошей, мощной поддержки от первого курса до уже состоявшихся в профессии специалистов, которые взяли на себя нагрузку наставничества, с 52% мы сократили до 36%. Вакансии достаточно динамично заполняются, приезжают из других регионов, даже из Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому мы рассчитываем, что в течение нескольких лет мы эту задачу решим», - отчитался Михаил Ведерников.

Владимир Путин подчеркнул, что врачей все еще не хватает. Губернатор это признал, но отметил, что дефицит стал не таким острым.