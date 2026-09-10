Александр Козловский: Разговор с президентом – важный ориентир для дальнейшей работы

Встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным - это возможность рассказать о достижениях области на высшем уровне. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский по итогам состоявшейся встречи главы государства и губернатора.

«Рабочая встреча Михаила Юрьевича Ведерникова с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным – это важное событие для всей Псковской области. Это возможность на самом высоком уровне рассказать о том, чего регион добился за последние годы, обозначить результаты и открыто говорить о задачах, которые нам ещё предстоит решить. Особенно важно, что за приведёнными цифрами стоит большая командная работа. Рост регионального бюджета с 27 до 79 млрд рублей, увеличение собственных доходов, снижение долговой нагрузки, рост промышленного производства, привлечение инвестиций – всё это результат системной работы органов власти, предприятий, аграриев, предпринимателей и общественных организаций», - написал Александр Козловский в своем канале в Мах.

Он добавил, что как руководитель регионального отделения Союза машиностроителей России и Псковского областного отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, он хорошо видит, насколько многое сегодня зависит от взаимодействия и умения работать в команде.

«Под руководством Михаила Юрьевича в области создана рабочая система, в которой слышат промышленников, бизнес, муниципалитеты, общественные организации и жителей. Для нас принципиально важно, что экономика развивается не сама по себе – она должна создавать новые рабочие места, укреплять предприятия, давать возможности для развития территорий и повышать качество жизни людей. И здесь командная работа особенно важна», - подчеркнул депутат.

Отдельно парламентарий остановился на подходе губернатора к инвестициям. По его мнению, каждый бюджетный рубль должен работать на развитие и привлекать дополнительные частные вложения.

«Результат – около 30 млрд рублей частных инвестиций при вложении средств по программе социально-экономического развития. Уверен, что разговор с президентом – это не только оценка уже сделанного, но и важный ориентир для дальнейшей работы. У Псковской области есть потенциал, есть сильные предприятия, инициативные люди и главное – команда, которая умеет добиваться результата. И наша общая задача – продолжать эту работу, последовательно развивая регион», - заключил Александр Козловский.

На встрече губернатора и президента обсуждалось социально-экономическое развитие региона. Михаил Ведерников доложил, что положительную динамику показывает промышленность, область стабильно в лидерах по индексу сельхозпроизводства.