Великолукскую больницу временно отключат от водоснабжения 22 сентября

Временное отключение водоснабжения произойдет на нескольких объектах в Великих Луках 22 сентября с 09:00 до окончания ремонтных работ, сообщили в администрации города со ссылкой на муниципальное предприятие «Водоканал».

Ремонтные работы пройдут на водопроводе по адресам: улица Комсомольская – улица Пионерская.

Временное отключение водоснабжения запланировано у абонентов, находящихся по адресам: