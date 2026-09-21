Великолукскую больницу временно отключат от водоснабжения 22 сентября

Временное отключение водоснабжения произойдет на нескольких объектах в Великих Луках 22 сентября с 09:00 до окончания ремонтных работ, сообщили в администрации города со ссылкой на муниципальное предприятие «Водоканал».
Ремонтные работы пройдут на водопроводе по адресам: улица Комсомольская – улица Пионерская.
Временное отключение водоснабжения запланировано у абонентов, находящихся по адресам:
- улица Комсомольская, дом 4;
- улица Пушкина, дома 3/2, 5;
- Великолукская межрайонная больница (1 ввод с улицы Пушкина);
- объект ИП Плясунов А. Е. (Остров Дятлинка, строение 1, 1 ввод).