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Великолукскую больницу временно отключат от водоснабжения 22 сентября

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Временное отключение водоснабжения произойдет на нескольких объектах в Великих Луках 22 сентября с 09:00 до окончания ремонтных работ, сообщили в администрации города со ссылкой на муниципальное предприятие «Водоканал». 

Ремонтные работы пройдут на водопроводе по адресам: улица Комсомольская – улица Пионерская.

Временное отключение водоснабжения запланировано у абонентов, находящихся по адресам: 

  • улица Комсомольская, дом 4;
  • улица Пушкина, дома 3/2, 5;
  • Великолукская межрайонная больница (1 ввод с улицы Пушкина);
  • объект ИП Плясунов А. Е. (Остров Дятлинка, строение 1, 1 ввод).
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