Интерактив: Несанкционированный водный объект

В Гдове на улице Никитина 34-а функционирует несанкционированный водный объект.
На дороге несколько лет скапливается вода, причем она не дождевая, а самотёком из какой-то трубы. Дорога стала непроезжей. Местные жители ходят рядом по досочкам. Дом 34-а теперь известен в Гдове как «дом с лужей». В воде уже поселились водоросли, формируется отдельная экосреда.
Дальше должен произойти процесс зарождения разумной жизни, которая выберется на сушу и наконец сформирует ответственные органы местного самоуправления, способные решить проблему.
Максим