Интерактив: Жителей псковской деревни загоняют в эстонские сети
Пост негодования. Постоянно живу в деревне Жидилов Бор несколько лет. За все это время не припомню, чтобы любая из двух SIM-карт ловила эстонских операторов. Даже когда по работе приезжал в пункты пограничных переходов.
Сегодня сеть словила соседскую. Можно сказать, побывал за границей, не имея загранпаспорта и не выезжая из дома в Псковском районе.
В результате переключиться на домашнюю сеть в ручном режиме не могу. Пользоваться услугами эстонских операторов можно, только успевай деньги на счёт засылать!
При этом по пути в город до Солоново телефон ловил эстонскую сеть.
Где логика?! Это что за современные технологии, когда тебя оставляют без связи? Какая-то дискриминация по месту жительства.
Только въехав в город, вернулся в домашнюю сеть. SMS никакого не было.
Денис