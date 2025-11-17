Интерактив: Жителей псковской деревни загоняют в эстонские сети

Новогоднюю елку в псковском стиле украсят для «Гельдта» местные ремесленники

В ГД предложили установить льготу на проверку газового оборудования

«Эхономика»: Как чувствует себя производственный сектор экономики Псковской области?

Прием заявок на фестиваль «Зажигая звезды» в Пскове продлен до конца ноября

Более 300 спортсменов приняли участие в чемпионате и первенстве Пскова по карате

Компьютеры в России подорожают на 10% в начале 2026 года

Участок дороги на улице Первомайской в Пскове перекрыли до 27 ноября

Однополосное движение ввели по улице Алтаева в районе лицея №22 в Пскове