Интерактив: Лебедь на Утином пруду в Дендропарке

На Утином пруду в псковском Дендропарке сегодня в воскресенье утром замечен одинокий лебедь среди множества уток.
Птицы голодные, с удовольствием встречают горожан с подкормкой, выбегают навстречу.
Настасья
