Интерактив: «Прекрасный» образец «парковки по-псковски»

Какой-то умник, видимо, решил, что может парковаться, как ему угодно. Нет, это не «доставка подъехала, сейчас отъедет». Классическая парковка на ночь. Ничего не шевельнулось в голове обладателя «Гранты» - просто взял и заблокировал выезд нескольким авто.

Яндекс.Доставка, номер которой указан на автомобиле, на обращение ответила, что ничего делать не будет. Адрес: Псков, Рижский проспект, 95.

А так это вечная проблема двора Рижский, 91, 91а, 95, Балтийская, 4.

Михаил