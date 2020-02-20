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Псковские эксперты на Международном салоне образования представили опыт региона в организации летнего детского отдыха

Псковская область приняла участие в Московском международном салоне образования, второй этап которого «ММСО — карта образовательных решений» в эти дни проходит на digital платформе www.mmco-expo.ru, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

Основной темой работы этого салона стала организация летней оздоровительной кампании, в том числе с применением онлайн-форматов.

Псковскую область на круглом столе «Час региона», представляли первый заместитель председателя регионального Комитета по образованию Геннадий Барышников и руководители учреждений дополнительного образования, которые поделились с коллегами опытом организации и проведения летних оздоровительных мероприятий.

Так, руководитель Псковского областного центра развития детей и юношества Юрий Гулин рассказал о проведении туристско-краеведческой работы через систему дополнительного образования, а также об интеллектуально-образовательном летнем отдыхе детей на примере реализации онлайн-проекта «Истоки», где дети под руководством опытных наставников исследуют окружающий мир и учатся создавать свои собственные проекты.

Директор Псковского областного Центра детского туризма и экскурсий Владимир Григорьев представил опыт организации и проведения профильных смен для трудных подростков в детских оздоровительных лагерях. С докладами о том, как подобные мероприятия могут проходить в дистанционном формате, выступили региональный координатор «Российского движения школьников» по Псковской области Алена Иванова и начальник регионального отделения по взаимодействию с органами исполнительной власти УМВД России Ирина Корнейчук. Специалисты отметили важную роль развития и внедрения инновационных технологий сопровождения подростков, комплексного межсекторного и межведомственного подхода, направленных на создание условий для социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.

Отметим, что Московский международный салон образования в 2020 году — это совершенно новый цифровой продукт, созданный на digital платформе www.mmco-expo.ru для коммуникации всех участников системы образования в условиях быстро меняющегося и развивающегося мира. Платформа полностью выстроена в онлайн-среде, куда были переведены события форума, а также выставка образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений.

Все дни работы салона для участников будет доступен формат «ММСО University» — платформа лучших образовательных программ для профессионального сообщества, позволяющая педагогам выстраивать индивидуальные треки повышения профессионального мастерства, исходя из собственных запросов и дефицитов.

Напомним, ранее Псковская область приняла участие в первом этапе Московского международного салона образования. Тогда председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов рассказал аудитории о механизмах взаимодействия профильных органов власти с муниципальными системами образования и подведомственными учреждениями, а также проинформировал, как развивается сфера образования в условиях реализации профильного национального проекта. Кроме того, в ходе дискуссии были проанализированы преимущества и недостатки дистанционного обучения.