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«Собственной персоной» с Еленой Полонской. ВИДЕО

Сегодня, 22 июля, гостем очередного выпуска программы «Собственной персоной» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стала глава города Пскова, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Елена Полонская..

Речь в программе шла о предстоящем Дне города, работе в Псковской гордуме и пользе выездов депутатов на округа. Также Елена Полонская ответила на вопрос, нужна ли «скидка на пол», и рассказала о микроклимате в городском парламенте, ремонте дорог, дворов и о различных проектах благоустройства Пскова. Отдельной темой для разговора стала партийная деятельность.

Вел эфир Максим Костиков.