В Псковской области в этом сезоне не отмечено ни одного случая гриппа

В Псковской области не отмечено ни одного случая гриппа. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове главный санитарный врач Псковской области - руководитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.
По его словам, еженедельно в регионе регистрируется около 4 тысяч случаев острых респираторных заболеваний. «Это обычные простудные заболевания, которые нас не покидают даже летом», - сказал Александр Нестерук.
Отсутствие случаев гриппа он связывает с принимаемыми мерами профилактики, в том числе по линии борьбы с коронавирусом. Многие псковичи носят защитные маски, соблюдают социальную дистанцию и сделали прививки.