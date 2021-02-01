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В Псковской области в этом сезоне не отмечено ни одного случая гриппа

В Псковской области не отмечено ни одного случая гриппа. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове главный санитарный врач Псковской области - руководитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

«Ни одного случая гриппа в Псковской области не отмечено — это позитивный прецедент. Были опасения, что в период сезонной заболеваемости гриппом нагрузка на лечебные учреждения региона может вырасти, но, к счастью, мы имеем обычное ОРЗ», - отметил гость студии.

По его словам, еженедельно в регионе регистрируется около 4 тысяч случаев острых респираторных заболеваний. «Это обычные простудные заболевания, которые нас не покидают даже летом», - сказал Александр Нестерук.

Отсутствие случаев гриппа он связывает с принимаемыми мерами профилактики, в том числе по линии борьбы с коронавирусом. Многие псковичи носят защитные маски, соблюдают социальную дистанцию и сделали прививки.