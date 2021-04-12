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В Пскове открылась выставка французских комиксов

Псковская областная библиотека приглашает на выставку «Звезды французского комикса в России», организованную при поддержке Французского Института в Париже.

«2020 год Министерством культуры Французской республики был объявлен Международным годом комикса. Мероприятия проходят по всей Франции и за ее пределами. Невзирая на кризис, связанный с пандемией COVID-19, Посольство Франции и Французский Институт в России смогли осуществить проект. За последние годы издание комиксов в России вышло на новый профессиональный уровень. Это молодое и относительно скромное направление в настоящее время динамично развивается. Выставка «Звезды французского комикса в России» представляется прекрасным культурным поводом для знакомства российской публики с новыми авторами из Франции.» , - говорит о выставке Фабрис Руссо, советник по сотрудничеству и культуре Посольство Франции в России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, на выставке представлены три тематических раздела (Герои, Авторы, Авторские тандемы), позволяющие охватить эволюцию искусства с 30-х годов ХХ века до наших дней.

Выставка будет работать до 17 мая. Вход свободный.