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«Псковавтодор» заказал приемочную диагностику 25 дорог

ГБУ Псковской области «Управление автомобильных дорог Псковской области» заказало услуги по приемочной диагностике законченных ремонтом участков автомобильных дорог в рамках реализации Регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в составе Федерального проекта «Дорожная сеть» Национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщается в документах на сайте закупок.

Подрядчик должен измерить продольную ровность дорожного покрытия, зарегистрировать повреждения, определить параметры геометрических элементов дороги, оценить сцепные свойства дорожного покрытия, выборочно на характерных участках определить прочность нежестких дорожных одежд.

Начальная цена - 3 млн 720 тыс. 921,79 рублей. Окончание подачи заявок - 04.10.2021.

В список вошли 24 дороги (приводится название, начало и конец участка):

1. Псков-Гдов-Сланцы -Кингисепп- Куземкино- Краколье в Псковском районе 34+200 41+500

2. Неелово - Кудина Гора - Печоры в Печорском районе 19+470 27+245

3. Псков - Писковичи - Муровицы в Псковском районе 1+750 8+950 7

4. Старый Изборск-Палкино-Остров в Палкинском районе 13+340 20+105

5. Псков-Паклино в Псковском районе 0+000 3+390

6. Печоры - ж/д станция Печоры Псковские - Нутрецово в Печорском районе 0+000 2+100

7. Пушкинские Горы - Локня в Бежаницком и Локнянском районах 69+735 84+035

8. Великие Луки - Усвяты в Усвятском и Великолукском районах 12+700 25+700, 56+000 62+080

9. Першино - Ваши в Великолукском районе 0+000 3+600

10. Заполье - Гдов в Плюсском и Гдовском районе 51+915 52+925, 60+865 64+420, 66+865 67+928

11. Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье в Псковском и Гдовском районах 114+800 123+500, 86+900 100+400

12. Дедовичи - Дно - Костыжицы в Дновском районе 24+568 32+868

13. Невель-Язно-граница с Республикой Белоруссия в Невельском районе 0+000 7+600

14. Малая Толбица - Большая Толбица в Псковском районе 0+026 2+250 2,224

15. Остров - Новоржев в Островском районе 63+380 72+788

16. Остров - Новоржев в Островском районе 5+140 11+890 13+155 13+705

17. Опочка - Красногородск - граница с латвийской Республикой в Красногородском и Опочецком районах 10+800 22+625

18. Дубровка - Дедовичи в Дедовичском районе 0+000 10+526

19. от а/д Великий Новгород – Сольцы – Порхов - Псков (Р-56) км 220+807 до с/т Кебь в Псковском районе Псковской области 0+016 4+830

20. Пушкиногорское шоссе в Пушкиногорском районе 0+000 4+350

21. Порхов - Успенье в Дедовичском районе 40+140 42+500 , 27+503 32+193, 49+940 53+525

22. Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Куземкино-Краколье в Гдовском районе 103+200 114+800

23. Граница с Эстонской Республикой - Печоры - Старый Изборск в Печорском районе 19+000 23+229

24. Шимск - Феофилова Пустынь в Струго-Красненском районе 62+516 69+00069+000 74+678

25. Родина-Наволок в Псковском районе 1+800 7+700