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Псковский центр «Патриот» проводит онлайн-конкурс «Маршал Победы»

Военно-патриотический центр «Патриот» совместно с автономной некоммерческой организацией «Патриот» проводит онлайн-конкурс «Маршал Победы», посвященный 125-летию со дня рождения четырежды Героя Советского Союза, маршала Советского Союза Георгия Жукова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Участникам конкурса предлагают выразить свое отношение к «Маршалу Победы», исходя из его биографии, в форме письма, эссе или стихов.

Стать участниками конкурса могут все желающие, вне зависимости от возраста и места проживания. Работы объемом не более одного листа А4 (шрифт Times New Roman, размер 14) можно направлять до 1 декабря в группу https://vk.com/anopatriotpskov, указав фамилию и имя участника, номинацию (письмо, эссе, стихи) и контактные данные.

Все участники получат сертификаты. Победители отдельно в каждой номинации будут награждены дипломом и памятным призом. Их фотографии будут опубликованы в социальных сетях. На интернет-площадках под слоганом «Онлайн-конкурс "Маршал Победы"» будут продемонстрированы и лучшие работы участников.

Имена победителей объявят 15 декабря.