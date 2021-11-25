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Число специалистов в фитнес-отрасли в России сократилось в 1,5 раза

Количество занятых в фитнес-отрасли в России сократилось почти в 1,5 раза с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщила глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

«До пандемии в отрасли было задействовано 768 тысяч сотрудников, - цитирует ее ТАСС. - По итогам 2020 года их число сократилось до 576 тысяч, а к текущему моменту в отрасли осталось 518,4 тысячи специалистов».

Фитнес-отрасль в течение 2020-2021 годов потеряла около 40% игроков, отметила Елена Силина. При этом оборот рынка за прошлый год уменьшился со 167 млрд рублей в начале 2020 года до 125,25 млрд рублей к настоящему времени.

Глава организации связывает такую тенденцию с введением ряда ограничительных мер в регионах, которые привели в падению покупательского спроса.