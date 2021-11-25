Новости

Завершающий год празднования 800-летия Александра Невского концерт прошел в Пскове

Большой совместный концерт государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова и Губернаторского симфонического оркестра Псковской области состоялся в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие прошло в БКЗ филармонии 21 декабря.

Концерт закрыл цикл мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. В зрительном зале собрались специалисты сферы социальной защиты, медицинские работники, правоохранители, военнослужащие и волонтеры, а также первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Со сцены капелла под руководством народного артиста России, профессора кафедры хорового дирижирования Московской государственной консерватории и Российской академии музыки имени Гнесиных Геннадия Дмитряка исполнила произведения без инструментального сопровождения.

Для зрителей прозвучали произведения русских композиторов и русские народные песни. Во втором отделении концерта хор вместе с Губернаторским симфоническим оркестром исполнил кантату «Александр Невский» Сергея Прокофьева.

Напомним, что в рамках в рамках федерального и регионального планов мероприятий по проведению празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского в Псковской области реализовали более 200 событийных, культурно-массовых, образовательных, научных, спортивных, просветительских мероприятий и патриотических акций.