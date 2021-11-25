«Квадраты жизни на Псковской земле» представит на выставке петербургский художник

Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытие художественной выставки Сергея Руднева «Квадраты жизни на Псковской земле». Об этом сообщается в группе «Biblioplace - территория псковского чтения» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: «Biblioplace - территория псковского чтения» / «ВКонтакте»
Сергей Руднев вырос в семье художников. В 2019 году он переехал на Псковщину. Выставка «Квадраты жизни на Псковской земле» стала попыткой художника раздвинуть границы общепринятого понимания этой земли как вместилища памятников архитектуры, и представить его многообразным миром со своими историями и персонажами. При этом художник опирается на известные локации: Псков и его Кром, Изборск и Мальская долина, Печоры, Тригорское.
Живопись и графика Сергея Руднева напоминает пеструю сказочную лоскутную технику.
«Следы этой манеры нужно искать в образовании: изначально автор учился на текстиле в академии, впоследствии перешел на кафедру "Интерьер и Оборудование". Но от работы с тканями в его станковом творчестве появилось смешение декоративности, живописности и строгих линий. Автор всегда оставляет зрителю «место» в своей картине, предлагая созерцать, думать, жить там», - отметили в библиотеке.
Автор называет свой стиль «взаимодействием архитектуры и природы, цветов и животных, небесных светил и природных явлений».
«Я окунаю зрителя в мир грез, фантазий и воспоминаний, где реальные события преломляются сквозь призму чувств и эмоций. Отсюда и сказочность, ведь в душе мы все дети, а родом - из деревни», - пояснил Сергей Руднев.
На выставке будут представлены более 20-ти пейзажей, портретов и натюрмортов. Мероприятие состоится 24 февраля в 18.30 в Псковской областной универсальной научной библиотеке (Псков, Профсоюзная, 2).