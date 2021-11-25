Новости

«Квадраты жизни на Псковской земле» представит на выставке петербургский художник

Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытие художественной выставки Сергея Руднева «Квадраты жизни на Псковской земле». Об этом сообщается в группе «Biblioplace - территория псковского чтения» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Biblioplace - территория псковского чтения» / «ВКонтакте»

Сергей Руднев вырос в семье художников. В 2019 году он переехал на Псковщину. Выставка «Квадраты жизни на Псковской земле» стала попыткой художника раздвинуть границы общепринятого понимания этой земли как вместилища памятников архитектуры, и представить его многообразным миром со своими историями и персонажами. При этом художник опирается на известные локации: Псков и его Кром, Изборск и Мальская долина, Печоры, Тригорское.

Живопись и графика Сергея Руднева напоминает пеструю сказочную лоскутную технику.

«Следы этой манеры нужно искать в образовании: изначально автор учился на текстиле в академии, впоследствии перешел на кафедру "Интерьер и Оборудование". Но от работы с тканями в его станковом творчестве появилось смешение декоративности, живописности и строгих линий. Автор всегда оставляет зрителю «место» в своей картине, предлагая созерцать, думать, жить там», - отметили в библиотеке.

Автор называет свой стиль «взаимодействием архитектуры и природы, цветов и животных, небесных светил и природных явлений».

«Я окунаю зрителя в мир грез, фантазий и воспоминаний, где реальные события преломляются сквозь призму чувств и эмоций. Отсюда и сказочность, ведь в душе мы все дети, а родом - из деревни», - пояснил Сергей Руднев.

На выставке будут представлены более 20-ти пейзажей, портретов и натюрмортов. Мероприятие состоится 24 февраля в 18.30 в Псковской областной универсальной научной библиотеке (Псков, Профсоюзная, 2).