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Стоимость проезда на маршруте Великие Луки – Опухлики снизится 11 апреля

09.04.2022 11:35|ПсковКомментариев: 0

Стоимость проезда на маршруте Великие Луки – Опухлики снизится 11 апреля. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем еженедельном обращении.

«Центр управления регионом зафиксировал очень много жалоб на стоимость проезда по маршруту Великие Луки – Опухлики», - отметил глава региона.

Губернатор пояснил, что цена проезда выросла 1 апреля в связи с изменением региональных тарифов. Ранее стоимость 1 километра на пригородном сообщении составляла 4 рубля, а теперь – 5 рублей. Из-за этого цена за билет выросла до 270 рублей.

Комитет по транспорту уже отработал этот вопрос с подрядчиком, и с 11 апреля цену снизят до 230 рублей, сказал Михаил Ведерников.

Теги: #великие луки #автобусы
Источник: Псковская Лента Новостей
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