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Борис Елкин заявил о нехватке достойных кадров для школ и детсадов Пскова

Среди основных проблем образования в городе Пскове стоит вопрос поиска достойных специалистов для детских садов, считает сити-менеджер Борис Елкин. Об этом с очередной 64-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая проходит сегодня, 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Основная проблема актуальна не только для Пскова, она системная, это проблема в части подбора персонала и кадров и для средних общеобразовательных учреждений, и дошкольных учреждений, здесь есть определенные трудности. Сложно в дошкольные учреждения найти достойных сотрудников, ведь воспитанники детсадов - это наше подрастающее поколение, в этом возрасте закладываются основы, поэтому важно, чтобы там работали квалифицированные специалисты», - сказал Борис Елкин.

Он заметил, что в Пскове уже открылся новый детский сад на улице Коммунальной, планируется открыть еще один детский сад, строится школа на улице Юбилейной – все эти учреждения необходимо заполнять кадрами.

По его мнению, многих специалистов в сфере образования сегодня отталкивает уровень заработных плат. Сити-менеджер заверил, что в Пскове продолжат работать над решением этих проблем.