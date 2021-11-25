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Творческий вечер члена Союза писателей Татьяны Дубровской пройдет в Пскове

Творческий вечер члена Союза писателей России Татьяны Дубровской «Псков – родина моей души» пройдет в Центральной городской библиотеке 16 декабря в 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

На вечере пройдет презентация новой книги автора, сборника стихов «Проходя близ моря Галилейского». В презентации примут участие дизайнер и иллюстратор книги Лилия Момотова, композитор Борис Федотов и преподаватели Детской музыкальной школы имени Римского-Корсакова города Пскова, которая в этом году отмечает 95 лет со дня основания. На вечере будет исполнен библейский триптих Бориса Федотова.

Татьяна Дубровская – крупнейший псковский прозаик наших дней, автор книг – «В сторону от Михайловского» (1980), «Турецкий марш» (1985), «На следующий год в Иерусалиме» (2017). Закончила Петрозаводскую консерваторию. Печаталась в журналах «Юность», «Огонек», «Современник» и других.

«Татьяна Дубровская неразрывно связана с Псковской землей, она родилась в деревне Поляково Красногородского района Псковской области. Дед по матери взял пушкинскую фамилию – Дубровский. Это не случайно. По семейному преданию, один из предков писательницы был современником и собеседником Пушкина. Татьяна Дубровская любит говорить, что в ней живет "ген учителя", так как происходит она из семьи потомственных педагогов», – отметили в библиотеке.

Синяя Никола – деревня на юге Красногородского района, родовое гнездо писательницы. В этой деревне вместе с жителями тех мест она сейчас восстанавливает Никольский храм. Общественная деятельность Татьяны Дубровской началась раньше: в конце прошлого века она вместе с общиной архимандрита Зинона восстанавливала храм Иоанна Предтечи и Мирожский монастырь в Пскове.

«История, древность – для меня первая "религия", потом музыка и православие. В Пскове я живу полвека. Вся его старина меня просто очаровала. Для меня Псков – значительное явление. Здесь можно жить и хорошо жить», – подчеркнула Татьяна Дубровская.