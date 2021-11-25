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Открыто бронирование на годовые карты клуба «Супер фитнес» с выгодой до 36%

Открыто бронирование на годовые карты клуба «Супер фитнес» с выгодой до 36%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортклубе.

Фото здесь и далее: «Супер фитнес»

«Похудеть, убрать ненавистные бока и живот и больше никогда к ним не возвращаться! Быть стройным и жизнерадостным!» – обращаются к псковичам представители спортклуба.

При оплате годовой карты возможна рассрочка на три платежа. Заморозка на срок 2 месяца бесплатная. «Если вы куда-то уезжаете, то в этот срок деньги не пропадут», – добавили в спортклубе.

Продажи годовых карт будут действовать только 2 дня - 19 и 20 июня. В продаже 25 карт новым гостям клуба. Бронь доступна по телефону: 56-60-80.