Новости

ЧВК «Вагнер» разворачивает колонны и уходит обратно в полевые лагеря

ЧВК «Вагнер» останавливает движение колонн, разворачивает их и возвращается в полевые лагеря. Об этом заявил глава «Вагнера» Евгений Пригожин в Telegram-канале.

«Понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», - приводит его слова ТАСС.

Смотрите также Лукашенко заявил о согласии Пригожина остановить движение ЧВК «Вагнер»

Ранее пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что президенты России и Белоруссии обсуждали ситуацию вокруг ЧВК и договорились о совместных действиях. После этого Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, по итогам которых была достигнута договоренность об остановке движения вооруженных лиц компании «Вагнер» на территории России, был подготовлен вариант «развязки ситуации», который предусматривал и гарантии безопасности для бойцов военной компании.