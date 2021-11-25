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Персональная выставка художника Игоря Иванюка откроется в Пскове

Персональная выставка художника Игоря Иванюка откроется в Пскове сегодня, 15 июля. Об этом сообщается в группе «Выставочный зал Союза художников» в социальной сети «ВКонтакте».

Открытие состоится в 18:00 в выставочном зале по адресу: улица Ленина, 1.

Вход свободный. Справки по телефону: 72-76-71.

Игорь Иванюк родился 8 сентября 1953 года в городе Тейково Ивановской области в семье военнослужащего. В 1969 году переехал в Псков и поступил в детскую художественную школу. Обучался рисунку и скульптуре. Графике обучался у В. Васильева. В 1974г. закончил скульптурное отделение Ленинградского художественного училища имени В. А. Серова. Членом Союза художников России Игорь Иванюк стал в 1978 году, как художник-график.

Художник живет и работает в Пскове. Преподавал в детской художественной школе, работал в областном театре имени А. С. Пушкина, Псковском музее-заповеднике, в Доме народного творчества. Его художественные способности отражаются в различных жанрах и технике исполнения - это и печатная гравюра, и станковый рисунок, и живопись, и коллаж, и инсталляция. Много лет мастер работает в жанре портрета - их более 200.