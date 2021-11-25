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В России потребуют сдать недействительные загранпаспорта

В России сформируют базу сведений о недействительных загранпаспортах. Вести ее будет МВД. Это следует из проекта постановления правительства, представленного на общественное обсуждение.

Когда паспорт может попасть в эту базу, сообщает «Парламентская газета».

Передать сведения в МВД об утративших силу документах сотрудники МФЦ и паспортных столов должны будут в течение пяти дней, а диппредставительства и консульства — с ближайшей дипломатической почтой. А уже на следующий день данные будут в реестре.

Общефедеральный учет недействительных загранпаспортов повысит качество контроля над их неправомерным использованием и в целом уровень безопасности, сказал «Парламентской газете» заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный: «Например, у человека паспорт на руках, а по ряду юридических оснований он уже стал недействительным. Чтобы органы, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность, могли своевременно пресечь выезд этого человека за границу, чтобы он не скрылся от правоохранителей, и создается единый реестр».

Депутат добавил, что также с помощью реестра будет урегулирован вопрос хранения загранпаспортов в случае призыва на военную службу и регламентирован порядок передачи документа на хранение, когда гражданин получает доступ к сведениям особой важности или государственной тайне.

Недействительные паспорта будут подлежать изъятию. Постановление вступит в силу 11 декабря этого года.

В июне президент подписал закон, устанавливающий новые правила признания загранпаспорта недействительным. Главное новшество закона — он обязывает сдавать загранпаспорт людям, которые:

имеют доступ к государственной тайне — сведениям особой важности или совершенно секретным;

работают в ФСБ или уволились со службы менее пяти лет назад;

призваны на срочную или альтернативную военную службу.

«Время непростое. Кто-то желает уехать из страны, — сказал первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. — Важно обозначить ограничения. Например, по новым правилам загранпаспорт должен сдать призывник. Это правильно. Призвали — надо служить своей стране, а не бежать за границу».

Тем, кому отправляли повестки, выезд ограничивали и раньше. Но по новым правилам призванный обязан в течение пяти рабочих дней сдать свой загранпаспорт в миграционный отдел МВД или МФЦ. Как сказано в законе, там он и будет лежать «до истечения срока этого временного ограничения либо истечения срока его действия». Если паспорт не передать на хранение в установленный срок, он будет считаться недействительным и его могут изъять суд, следственные органы, МВД, ФСБ, пограничная служба.