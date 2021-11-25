Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Истфакт» Псковские партизаны
Господин Рейтингомер
Купе-кроссовер Geely Tugella
Топ уютных летних террас Пскова
распродажа стройматериалов
Кружки и секции в Пскове
Интересные места отдыха в Псковской области
«Истфакт» Столица российского воздухоплавания
Снова в школу. ЛОНГРИД
самое время для ремонта
как поддерживают псковских врачей
удмуртская ведьма
чем полезен нацпроект «Культура»
профсоюзы власть, работодатели
профсоюзы для общества
 
 
 
ещё Новости 25.11.2021 07:193 В Псковской области снизилась загрузка коечного фонда для ковид-пациентов 16.08.2023 19:400 Центробанк установил курс доллара в размере 96 рублей с 17 августа 21.07.2023 07:411 Производители намерены запретить термин «экокожа» 16.07.2023 12:000 В России потребуют сдать недействительные загранпаспорта 15.07.2023 11:420 Персональная выставка художника Игоря Иванюка откроется в Пскове 13.07.2023 14:530 Псковички стали бронзовыми призерами на чемпионате России по стрельбе из лука
 
 
 
Самое популярное 11.08.2023 12:250 Хулиганы повредили десять автомобилей на Дальнем Завеличье. ФОТО, ВИДЕО 11.08.2023 12:415 Подъезд разгромили в доме на Дальнем Завеличье. ФОТО 14.08.2023 22:280 С погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 12.08.2023 10:313 Повредивших автомобили на Дальнем Завеличье хулиганов поймали полицейские 09.08.2023 07:350 Сильные ливни и грозы ожидаются в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Новости

Центробанк установил курс доллара в размере 96 рублей с 17 августа

16.08.2023 19:40|ПсковКомментариев: 0

Банк России установил официальные курсы валют с 17 августа. Курс доллара составил 96,7045 рубля, а евро — 105,6591. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

По сравнению с предыдущим установленным значением доллар показал падение в размере 0,7172 рубля. Евро снизился на 0,9145, пишут «Известия».

Курс юаня составил 13,2065 рубля, тем самым показав уменьшение на 11,62.

Банк России отмечает, что не несет обязательства покупать или продавать указанную валюту по данному курсу.

14 августа курс доллара и евро побили рекорд марта прошлого года. Доллар поднялся выше 101 рубля, а евро — 111 рублей.

Днем позже, 15 августа, курс доллара в ходе торгов на Мосбирже снизился на 0,57%, до 97,1 рубля, евро — на 0,71%, до 106,29 рубля, а юань достиг отметки 13,3 рубля (–0,71%).

Теги: #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ощутили ли вы на себе рост цен?
В опросе приняло участие 170 человек
16.08.2023, 20:400 Треш-стримы хотят считать отягчающим обстоятельством преступлений 16.08.2023, 20:200 Ценности офицера-красноармейца нашли у невельской деревни Репище 16.08.2023, 20:000 «Метражи»: Регистрация права собственности на недвижимость в вопросах и ответах. ВИДЕО 16.08.2023, 19:400 Центробанк установил курс доллара в размере 96 рублей с 17 августа
16.08.2023, 19:270 Обучение для общественных наблюдателей провели в 13 районах Псковской области 16.08.2023, 19:200 Северный микрорайон и часть Октябрьского проспекта остались без электроснабжения в Великих Луках 16.08.2023, 19:200 Глава СПЧ предложил запретить прием в школы РФ детей, не знающих русского языка 16.08.2023, 19:170 Апелляция оставила в силе решение об изъятии Дома Седельщикова в Пскове из собственности для продажи на торгах
16.08.2023, 19:000 «Странное существо»: безногую ящерицу встретили в лесу под Гдовом 16.08.2023, 18:460 Соревнования по плаванию среди сотрудников МЧС по СЗФО проходят в Пскове. ФОТО 16.08.2023, 18:450 Этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» состоится в Печорском районе 16.08.2023, 18:270 Начинается видеотрансляция программы «Метражи»: Регистрация права собственности на недвижимость в вопросах и ответах
16.08.2023, 18:250 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 16 августа 16.08.2023, 18:170 Уведомление о начисленных налогах теперь можно получать через портал Госуслуг 16.08.2023, 18:100 «Экопром» приглашает водителей для работы в Пскове 16.08.2023, 18:000 «Зверьё моё»: Полезные советы для владельцев кошек и собак
16.08.2023, 17:551 «Горячая линия» по вопросам противодействия коррупции пройдет в Псковской области 18 августа 16.08.2023, 17:470 Фонтан на площади Ленина в Великих Луках отключат на три дня 16.08.2023, 17:371 Выборы в районах Псковской области стали темой круглого стола на «ПЛН FM» 16.08.2023, 17:360 Андрей Маковский: Уровень волостных депутатов нерабочий
16.08.2023, 17:270 Псковская налоговая расширила функционал личного кабинета юридического лица 16.08.2023, 17:140 Список кандидатов от «Яблока» сняли с муниципальных выборов в Пыталовском районе 16.08.2023, 17:050 Жару до 32 градусов ожидается в Псковской области 17 августа 16.08.2023, 16:540 Остатки кельи обнаружили археологи при раскопках на Плехановском посаде в Пскове
16.08.2023, 16:470 Свалку горючих отходов ликвидировали в Гдовском районе 16.08.2023, 16:450 Профессиональных футболистов ищут в Пскове для съемок фильма 16.08.2023, 16:421 Список кандидатов от «Яблока» сняли с муниципальных выборов в Локнянском районе 16.08.2023, 16:370 «Беседка»: О фестивале уличной культуры «Плеск» в Пскове. ВИДЕО
16.08.2023, 16:300 Упавшее на площадку ТКО дерево убрали на Завеличье спустя девять дней 16.08.2023, 16:152 Александр Братчиков: Глава муниципального округа должен быть хозяйственником 16.08.2023, 16:070 Названа причина пожара в многоквартирном доме на Рижском проспекте в Пскове 16.08.2023, 16:030 Музей-усадьба Софьи Ковалевской будет закрыт 17 августа
16.08.2023, 15:520 Петербургского депутата-каратиста арестовали за домогательства к ребенку 16.08.2023, 15:460 Диджеи и битбоксеры выступят на фестивале уличной культуры «Плеск» в Пскове 16.08.2023, 15:370 Круглый стол: муниципальные выборы - 2023. ВИДЕО 16.08.2023, 15:350 В калужском подъезде мужчина пытался зарезать бывшую жену
16.08.2023, 15:330 Туристы из Пскова смогут путешествовать по Калининградской области с аудиогидом от МТС 16.08.2023, 15:190 Псковский эсер: В муниципальных округах главой района сможет стать любой 16.08.2023, 15:111 «Дневной дозор»: какой памятник князю Довмонту нужен псковичам? 16.08.2023, 15:000 «Метражи»: Регистрация права собственности на недвижимость в вопросах и ответах
16.08.2023, 14:471 Свидетелей наезда электросамоката на женщину на Рижском проспекте ищут в Пскове 16.08.2023, 14:320 Сенаторы подготовили законопроект о запрете публикации фото и видео атак дронов 16.08.2023, 14:290 Сотрудники УФСИН провели акцию на станции переливания крови в Пскове 16.08.2023, 14:171 Псковская яблочница: Мы обжалуем снятие списков с выборов и продолжаем борьбу 
16.08.2023, 14:060 Школа граффити появится в Пскове 16.08.2023, 14:001 Андрей Маковский: «Новых людей» на выборах поддержит электорат «Яблока»  16.08.2023, 13:571 В России резко вырос спрос на юристов и копирайтеров 16.08.2023, 13:530 Эсер о выборах в районах Псковской области: Каждый год надо бороться
16.08.2023, 13:473 Псковичи соберутся в масштабный хоровод вокруг Кремля 16.08.2023, 13:400 Новые температурные рекорды в мире предрек климатолог 16.08.2023, 13:380 Дмитрий Михайлов: Выборы в районах предсказуемы и мало на что влияют 16.08.2023, 13:381 Председатель Молодёжного парламента о первом фестивале воздушных змеев в Пскове
16.08.2023, 13:330 Псковичам предлагают стать участниками фестиваля «Плеск» 16.08.2023, 13:290 Александр Братчиков о выборах: Планы у нас амбициозны и весьма реалистичны 16.08.2023, 13:200 Двух нетрезвых водителей остановили полицейские в Псковской области за сутки 16.08.2023, 13:060 Полиция Петербурга доставила в военкомат более ста мигрантов
16.08.2023, 12:580 Начинается видеотрансляция круглого стола о муниципальных выборах в Псковской области 16.08.2023, 12:510 Молодого человека заключили под стражу в Великих Луках за хищение гаджетов 16.08.2023, 12:480 Акция «Используй повторно» прошла в Пскове 16.08.2023, 12:460 «PRO-ПРАВО»: Установление отцовства во внесудебном порядке и через суд. ВИДЕО
16.08.2023, 12:390 Два жителя Островского района отправятся в колонию за причастность к деятельности экстремисткой организации  16.08.2023, 12:271 Стали известны имена кандидатов на пост главы администрации Великих Лук 16.08.2023, 12:250 Псковская школьница вылетела из телешоу «Кондитер. Дети» 16.08.2023, 12:200 Управление автопарком на камчатском золоторудном месторождении автоматизирует МегаФон
16.08.2023, 12:110 Более миллиона заявок на догазификацию приняли от жителей регионов России 16.08.2023, 12:090 Список кандидатов от «Яблока» сняли с муниципальных выборов в Печорском районе 16.08.2023, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о фестивале уличной культуры «Плеск» в Пскове 16.08.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 16 августа
16.08.2023, 11:580 Мужчина украл четыре урны в Великих Луках 16.08.2023, 11:430 Стали известны подробности ДТП возле объездной дороги в Пскове 16.08.2023, 11:332 Полиция пришла к хозяину собаки, которая разорвала нескольких котов на Завеличье 16.08.2023, 11:301 «Легенды Псковской земли»: О заколдованной княжне в недрах Гремячей башни
16.08.2023, 11:230 Игорь Иванов о востребованности профсоюзов в обществе 16.08.2023, 11:170 Опубликована программа празднования Дня города Великих Лук 16.08.2023, 11:080 Подрядчику поставили задачу сдать ФОКОТ у школы №20 в Пскове к 4 сентября 16.08.2023, 10:571 Магазин турецкого бренда занимает торговую площадь бывшего H&M в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru