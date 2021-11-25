Новости

Новостройки подорожали до 3% после повышения ключевой ставки

За неделю, прошедшую после повышения ключевой ставки на 3,5 п.п., цены на первичное жилье в крупных городах России выросли на 0,5%-3%, сообщили участники рынка недвижимости.

По словам коммерческого директора ГК «А101» Анны Боим, за последнюю неделю цены на новостройки выросли на 2—3%. В то же время руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов сообщил о росте 0,5% за неделю, пишут «Известия».

«В городах с населением более 500 тыс. жителей средняя стоимость квадратного метра в строящихся корпусах с начала лета выросла на 4,7% (до 174,3 тыс. руб.)», — отметил он.

По данным директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, с начала года средняя цена квадратного метра в России выросла всего на 2,2%, основной рост пришелся на август — 1,2%.