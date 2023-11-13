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Ушел из жизни псковский футболист Николай Николаев

На 74-м году ушел из жизни ветеран псковского футбола Николай Николаев. Об этом сообщается в группе «Псковский футбол» в социальной сети «ВКонтакте».

Николай Николаев был одним из немногих воспитанников псковского футбола, выступавших в команде мастеров города в 1970-1974 годах во всех сезонах первенства СССР. Он являлся игроком основного состава, забил 8 мячей.

Николай Петрович участвовал в первом матче псковской команды в первенстве СССР (класс «Б») и был финалистом розыгрыша Кубка РСФСР 1973 года в составе псковского «Машиностроителя».