Врач объяснила, из-за чего люди активнее худеют летом

Энерготраты покоя, необходимые для обеспечения функционирования основных систем в организме, в жару возрастают на 5-20%, поэтому люди в такой период худеют активнее. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, терапевт, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева.

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«Повышенная температура окружающего воздуха меняет энергетический метаболизм человека, требуются дополнительные энерготраты на охлаждение организма. То есть энерготраты покоя увеличиваются на 5-20%. Жара — как раз тот период, когда мы, даже не прилагая огромных усилий, можем снизить вес. Надо этим моментом пользоваться», — сказала Татьяна Солнцева.

Она добавила, что в то же время в жару резко увеличивается потребность в жидкости и электролитах, которые теряются в таких условиях, и это необходимо учитывать при формировании рациона, пишет ТАСС.