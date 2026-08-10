Врач объяснила, из-за чего люди активнее худеют летом

Энерготраты покоя, необходимые для обеспечения функционирования основных систем в организме, в жару возрастают на 5-20%, поэтому люди в такой период худеют активнее. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, терапевт, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева.
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Она добавила, что в то же время в жару резко увеличивается потребность в жидкости и электролитах, которые теряются в таких условиях, и это необходимо учитывать при формировании рациона, пишет ТАСС.