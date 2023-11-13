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Мошенники продолжают получать доступ к личным кабинетам псковичей на «Госуслугах»

Мошенники под видом сотрудников сотовых компаний обманом получили доступ к личным кабинетам ряда пользователей сайта «Госуслуги» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По версии следствия, в эти февральские дни в Пскове, Великих Луках и Великолукском районе нескольким пользователям сайта «Госуслуги» звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками разных сотовых компаний. И под предлогом якобы продления договоров на обслуживание сим-карт получили неправомерный доступ к личным кабинетам доверчивых граждан с последующим блокированием их учетных записей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.

«И подобных негативных примеров в регионе становится все больше. В этой связи полиция призывает наших сограждан во избежание серьезных проблем проявлять максимальную осторожность при общении с такого рода «доброжелателями» в Сети или по телефону», - добавили в ведомстве.