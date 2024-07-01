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«Летние вечера…»—2024 в пушкинском Тригорском прошли с аншлагом

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» подвели первые итоги нынешнего сезона «Летних вечеров в русской усадьбе»— многолетнего концертного проекта, призванного воссоздать атмосферу русской провинциальной дворянской усадьбы первой трети XIX столетия. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, на моноспектакле и шести вечерах камерной музыки, состоявшихся в рамках проекта в июле и в августе побывало более трёхсот человек — при том, что так называемая Зелёная гостиная господского дома в мемориальной усадьбе Осиповых и Вульфов достаточно невелика, и 45 посетителей единовременно для такого помещения — практически, предельная вместимость.

Здесь и далее фото: музей-заповедник «Михайловское».

Перед гостями Тригорского выступали как столичные, так и псковские музыканты и чтецы: актриса Анна Яковлева, виолончелист Николай Егоров и пианистка Валентина Сергиенко, певица Наталия Кривёнок и артист кино Дмитрий Ефименко, певица Екатерина Лескова и пианистка Анастасия Косинова, скрипач Владимир Семянников и пианистка Лилия Остроушко, пианист Владимир Беломестных, певица Кристина Евдокимова и пианист Борис Шелков. Некоторые из артистов участвовали в успешном тригорском проекте и в прошлые годы, иные выступали в мемориальном доме соседей и сердечных приятелей Пушкина впервые. В их исполнении звучали вокальные и инструментальные пьесы русских и зарубежных композиторов XVIII—ХХ столетий. Большая часть этой музыки была так или иначе связана с именем Пушкина: сочинения Моцарта, столь любимого поэтом, или романсы и оперные фрагменты на его стихи, опусы, вдохновлённые пушкинскими сюжетами.

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» заверили, что проект «Летние вечера в русской усадьбе» планируют продолжать и в следующем году.