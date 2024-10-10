«Поезд Победы» прибыл в Дно

В среду, 8 января, на станцию Дно в Псковской области прибыл «Поезд Победы».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы патриотической акции, «Поезд Победы» — первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде.
10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны.
Выставка воссоздает историческую реальность с помощью современных технологий: дополненная реальность, объемный звук и театральное освещение реалистичных фигур.