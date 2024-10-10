Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
Господин Рейтингомер
«Лёгкая кухня» Классические блины
Снять проклятие
Эхо несостоявшегося теракта
Как отправить ребенка в летний лагерь
Свет и драматизм: выставка «Крепость»
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
самозапрет на получение кредита
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Билеты на предпоказ фильма «Ждун»
 
 
 
ещё Новости 10.10.2024 11:110 «ВКонтакте» отмечает 18-летие 12.03.2025 19:200 Минэкономразвития поддержало «самозапрет» покупок на маркетплейсах 08.03.2025 21:200 Как безопасно похудеть, рассказали в псковском облздраве 08.03.2025 14:400 В Русских домах во многих странах отметили Международный женский день 08.03.2025 10:000 Александр Котов: Мудрость и доброта женщин делают наш мир лучше 01.03.2025 15:000 Более 87 тысяч раз жители Псковской области обратились в Единые клиентские центры псковских газовых компаний в 2024 году
 
 
 
Самое популярное 05.03.2025 09:290 Устроивший стрельбу в Санкт-Петербурге пскович был найден мертвым 10.03.2025 19:531 Абдулазиз Шихабидов назначен на должность командира 76-й дивизии 10.03.2025 10:211 Подозреваемых в убийстве лидера ОПГ «Ташкентские» поймали спустя 16 лет в Псковской области 10.03.2025 13:344 Кого не пустят в Псковский кремль 10.03.2025 18:094 Рейтингомер: Бабинингейт, отставка вице-губернатора и депутат с пистолетом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Новости

Минэкономразвития поддержало «самозапрет» покупок на маркетплейсах

12.03.2025 19:20|ПсковКомментариев: 0

Минэкономразвития РФ полагает возможным совместно с маркетплейсами провести эксперимент по внедрению функции «самозапрета» или лимита на покупки на онлайн-платформах, сказано в ответе министерства на обращение депутата ГД.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») направил обращение в Минэкономразвития РФ с предложением ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах, чтобы уберечь людей от импульсивных трат, пишет РИА Новости.

В письме министерства отмечается, что в рамках возможного эксперимента по внедрению функции «самозапрета» на покупки, или установления лимитов на покупки, можно будет на добровольной основе реализовать соответствующий функционал, произвести оценку его эффективности. Кроме того, Минэкономразвития концептуально поддерживает инициативу Даванкова и сообщает о готовности принять участие в выработке подходов по защите потребителя от возможных социальных и финансовых проблем.

«Полагаем возможным совместно с крупнейшими маркетплейсами провести эксперимент по внедрению функции "самозапрета" на покупки, или установления лимитов на покупки, что позволит на добровольной основе реализовать соответствующий функционал, произвести оценку его эффективности и достаточности в решении обозначенных в письме проблем», - сказано в документе.

Уточняется, что в целях выработки механизмов защиты потребителей, связанных с установлением «самозапрета» на совершение покупок на онлайн-платформах, целесообразно оценить правоприменительную практику после введения в действие законодательных новелл в части «самозапрета» на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов, а также в части запрета участия граждан в азартных играх.

«Вместе с тем обращаем внимание, что разрабатываемое Минэкономразвития России регулирование направлено на широкий круг цифровых платформ, включающих в себя не только маркетплейсы, но и иные посреднические цифровые платформы, в том числе содержащие предложения об оказании услуг, выполнении работ», - сказано в письме.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли ввести более жесткие меры по борьбе с рыбаками, выходящими на хрупкий лед?
В опросе приняло участие 157 человек
12.03.2025, 19:400 Арендатора земли в Великолукском обязали ликвидировать свалку на площади 10 000 м2 12.03.2025, 19:200 Минэкономразвития поддержало «самозапрет» покупок на маркетплейсах 12.03.2025, 19:000 Почему после еды тянет в сон, рассказала терапевт 12.03.2025, 18:400 Способы подать заявление на догазификацию разъяснили жителям Пушкинских Гор
12.03.2025, 18:200 Рост заболеваемости ОРВИ в Псковской области составил почти 16% 12.03.2025, 18:180 К трем годам тюрьмы приговорили петербуржца в Великих Луках за мошенничество 12.03.2025, 18:070 «Зверьё моё»: Социально-ориентированное собаководство 12.03.2025, 18:060 В Новоржеве состоялся VI открытый областной конкурс фортепианных этюдов
12.03.2025, 18:040 Столкновение BMW и Skoda на Рижском проспекте в Пскове попало на видео 12.03.2025, 18:021 Пскович отправится за решетку за кражу бутылки виски 12.03.2025, 18:000 «Собственной персоной»: Александр Козловский о 80-летии Победы, работе в Госдуме и задачах «Единой России». ВИДЕО 12.03.2025, 17:590 BMW и Skoda столкнулись на пересечении улицы Балтийской и Рижского проспекта в Пскове
12.03.2025, 17:580 Как правильно настроить смартфон после первого включения, рассказали псковичам 12.03.2025, 17:500 Александр Козловский: Патриотические мероприятия в год 80-летия Победы должны быть направлены на молодежь 12.03.2025, 17:480 Мужчине запретили покидать Псковский район из-за наезда на пешехода в центре города 12.03.2025, 17:400 «Дневной дозор»: Не станут ли пустовать новые псковские гостиницы?
12.03.2025, 17:390 Игорь Дитрих о внеочередном отпуске для аллергиков: Предложение научно необоснованное 12.03.2025, 17:310 В России достаточно органов, чтобы контролировать работу министерств и правительства – Александр Козловский 12.03.2025, 17:240 Оратория «Иван Грозный» Сергея Прокофьева впервые прозвучит в Пскове в рамках 51-го Фестиваля русской музыки 12.03.2025, 17:210 Александр Козловский: «Единая Россия» ведет активную подготовку к выборам 2025 и 2026 годов 
12.03.2025, 17:140 Выставка «Театру посвящается» открылась в псковской усадьбе Беклешова. ФОТО 12.03.2025, 16:560 Великолучан призвали оформить витрины к 80-летию Победы 12.03.2025, 16:360 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 12 марта 12.03.2025, 16:360 Псковская область присоединилась к проекту по популяризации спортивной борьбы
12.03.2025, 16:320 Полы разобрали в псковской церкви Николы со Усохи 12.03.2025, 16:280 «Управляйку» в Великих Луках обязали убраться в подвале 12.03.2025, 16:120 Псковичка завоевала медали на соревнованиях по настольному теннису в Италии 12.03.2025, 16:110 Мужчину в Пскове осудили за кражу велосипеда вблизи Мирожского монастыря
12.03.2025, 16:090 Юрий Сорокин награжден почетным знаком «За заслуги перед Псковской областью» 12.03.2025, 16:070 С велосипедиста в Великих Луках взыскали компенсацию морального вреда за наезд на ребенка 12.03.2025, 16:051 Владимир Кузь: Нужно развивать науку в регионах, чтобы молодежь училась и работала дома 12.03.2025, 15:550 Алиментщик прятался на чердаке от псковских судебных приставов
12.03.2025, 15:510 В Пскове прошел конкурс профмастерства среди групп задержания Росгвардии 12.03.2025, 15:470 Псковский академический театр драмы обнародовал афишу мая 12.03.2025, 15:460 «Беседка»: С новосельем, детский фонд! ВИДЕО 12.03.2025, 15:281 Александр Козловский: На сегодняшний день нет условий, при которых военные действия могут прекратиться
12.03.2025, 15:140 Жителя Пскова могут посадить на 1 год 10 месяцев за кражу 12.03.2025, 15:110 В Дно простились с поэтом Игорем Фадеевым 12.03.2025, 15:090 В сквере Породненных городов в Пскове поврежден один из памятников. ФОТО 12.03.2025, 15:060 На великолукском предприятии выявили нарушения трудового законодательства
12.03.2025, 15:000 В Пскове есть волонтеры, которые с нами навсегда душой и сердцем – детский фонд  12.03.2025, 14:480 Поддельную купюру из Гдова обнаружили в Пскове 12.03.2025, 14:470 Елена Даньшова: Сокращение приема студентов из регионов в столичные вузы ограничит их конституционные права 12.03.2025, 14:310 19-летнего псковича задержали за кражу из магазина на улице Яна Фабрициуса
12.03.2025, 14:300 В Рособрнадзоре ответили на вопрос об увеличении времени на написание ЕГЭ 12.03.2025, 14:150 Псковские военнослужащие провели занятия по десантированию. ВИДЕО 12.03.2025, 14:040 Кешбэк 100% на оплату тарифа: билайн запустил акцию за пополнение баланса 12.03.2025, 14:001 Александр Козловский: Дети должны учиться в столичных вузах и возвращаться в регионы
12.03.2025, 13:530 Рекордную рождаемость зубров зафиксировали в заповеднике «Калужские засеки» 12.03.2025, 13:510 Псковичи повелись на уловки мошенников и лишились около миллиона рублей 12.03.2025, 13:510 Нужно ужесточить правила заведения домашних животных — Александр Козловский 12.03.2025, 13:460 Сергей Вострецов предложил контрактную систему обучения для решения кадрового вопроса в регионах
12.03.2025, 13:360 Централизованная библиотечная система Пскова победила в конкурсе практик в сфере национальных отношений 12.03.2025, 13:300 Итоги муниципальной реформы можно будет подводить через несколько лет – Александр Козловский 12.03.2025, 13:230 Жителю Пскова дали три года условно за хранение наркотиков 12.03.2025, 13:190 Роспотребнадзор призвали проверить крем бренда L`Oreal на наличие канцерогена
12.03.2025, 13:170 У детского фонда в Пскове наконец-то появился свой дом – координатор программ отделения 12.03.2025, 13:100 В великолукской школе материнства стартовали первые занятия 12.03.2025, 13:080 Умер заместитель главного врача бежаницкой больницы Илья Рудометов 12.03.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Александром Козловским
12.03.2025, 12:550 В Псковской области верстается 10-й том книги «Солдаты Победы» 12.03.2025, 12:520 Военно-патриотический лагерь «Курган Дружбы» объединит молодежь из России и Республики Беларусь 12.03.2025, 12:500 Отборочные концерты на псковский фестиваль «Добрый рок» проходят в соседних регионах 12.03.2025, 12:430 Псковская область вошла в число пилотных регионов по внедрению стандарта по интеграции импатриантов
12.03.2025, 12:400 Не успевшего затормозить на улице Коммунальной в Пскове водителя Chevrolet оштрафовали 12.03.2025, 12:360 Александр Козловский займется проблемой доступности аптек на Запсковье 12.03.2025, 12:320 Детский фонд в Псковской области ежегодно оказывает поддержку порядка 10 тысячам подопечных 12.03.2025, 12:290 Депутат Госдумы предложил давать аллергикам внеочередной отпуск
12.03.2025, 12:210 Сергей Вострецов: Звонки от начальства в нерабочее время — это несоблюдение ТК РФ 12.03.2025, 12:130 Двоим псковичам назначили по полгода лишения свободы условно за кражу денег с банковского счета 12.03.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: С новосельем, детский фонд! 12.03.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 12 марта
12.03.2025, 12:000 Великолучанка получила срок за попытку отбиться от собутыльника ножом 12.03.2025, 11:570 Жителю Опочки грозит до 20 лет тюрьмы за покушение на сбыт почти 100 грамм эфедрона 12.03.2025, 11:530 До +14 градусов с осадками прогнозируют в Псковской области 13 марта 12.03.2025, 11:510 Восстановленного после проступка полицейского в Псковской области уволят по решению второго суда
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru