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Минэкономразвития поддержало «самозапрет» покупок на маркетплейсах

Минэкономразвития РФ полагает возможным совместно с маркетплейсами провести эксперимент по внедрению функции «самозапрета» или лимита на покупки на онлайн-платформах, сказано в ответе министерства на обращение депутата ГД.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») направил обращение в Минэкономразвития РФ с предложением ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах, чтобы уберечь людей от импульсивных трат, пишет РИА Новости.

В письме министерства отмечается, что в рамках возможного эксперимента по внедрению функции «самозапрета» на покупки, или установления лимитов на покупки, можно будет на добровольной основе реализовать соответствующий функционал, произвести оценку его эффективности. Кроме того, Минэкономразвития концептуально поддерживает инициативу Даванкова и сообщает о готовности принять участие в выработке подходов по защите потребителя от возможных социальных и финансовых проблем.

«Полагаем возможным совместно с крупнейшими маркетплейсами провести эксперимент по внедрению функции "самозапрета" на покупки, или установления лимитов на покупки, что позволит на добровольной основе реализовать соответствующий функционал, произвести оценку его эффективности и достаточности в решении обозначенных в письме проблем», - сказано в документе.

Уточняется, что в целях выработки механизмов защиты потребителей, связанных с установлением «самозапрета» на совершение покупок на онлайн-платформах, целесообразно оценить правоприменительную практику после введения в действие законодательных новелл в части «самозапрета» на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов, а также в части запрета участия граждан в азартных играх.

«Вместе с тем обращаем внимание, что разрабатываемое Минэкономразвития России регулирование направлено на широкий круг цифровых платформ, включающих в себя не только маркетплейсы, но и иные посреднические цифровые платформы, в том числе содержащие предложения об оказании услуг, выполнении работ», - сказано в письме.