Как стать псковичом, узнали гости «Ночи музеев»

Тематическая сборная экскурсия «Как стать псковичом» прошла в рамках традиционной акции «Ночь музеев» сегодня, 16 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ответ на заявленный в теме вопрос дал начальник исторического отдела Псковского музея-заповедника Максим Колпаков. Он буквально показал это на макете Пскова XVII века, который презентовали в конце прошлого года. Учёный не просто рассказал об особенностях архитектуры того времени, а на примере биографии князя Довмонта-Тимофея раскрыл поэтапное превращение в псковича.

«Как стать псковичом? Есть несколько вариантов. Первый – здесь нужно родиться. Второй – псковичом можно назвать человека, который принадлежит к той же религиозной конфессии, что и большая часть местного населения. <…> Третий – говорить на языке, на котором говорят псковичи. А четвёртый основывается на концепте подданства или вассалитета. Именно так безродный космополит из Литвы Довмонт превратился в псковского князя, а потом вообще стал небесным патроном», – отметил Максим Колпаков.

Посетители узнали, как почитаемый псковичами князь попал на русскую землю, какие интриги пришлось преодолеть литовцу, почему поначалу его не приняли и чем всё же полюбился, а также какие места в Пскове были особенно значимыми в жизни Довмонта, а теперь и всех жителей города.