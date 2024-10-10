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Финал областного этапа олимпиады «Умницы и умники» стартовал в Пскове

Финал регионального этапа гуманитарной олимпиады «Умницы и умники» стартовал в актовом зале главного корпуса Псковского государственного университета сегодня, 12 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Марина Игнатьева / ПЛН

В викторине участвуют десятиклассники из Пскова и области. В полуфинал вышли 9 школьников, среди которых Артём Николаев, Захар Павлов и Ксения Крылова. Помимо агонистов, в зале присутствуют теоретики, которые отвечают на вопросы в зале.

Членами жюри выступают автор и ведущий телепередачи «Умницы и умники», заведующий кафедрой мировой литературы и культурыМГИМО Юрий Вяземский, заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Татьяна Лозницкая, директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова, проректор по учебной работе ПсковГУ, кандидат исторических наук Людмила Алиева и руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Члены жюри обратились к участникам Олимпиады с наставлениями и пожеланиями.

«Замечательная девочка из Пскова Валерия Магагина. Она замечательно показала себя и теперь является студенткой МГИМО. <…> На набережной Великой есть надпись, которая мне очень нравится. Действительно, здесь начинается Россия, а «Умницы и умники» начинаются с вас!» — высказал своё напутствие Юрий Вяземский.

Людмила Алиева напомнила полуфиналистам о значимости их успехов, учёный ПсковГУ посоветовала развеять сомнения, сосредоточиться и использовать не только знания, но и живость ума.

«Вы уже молодцы, потому что прошли отборочные этапы. Сегодня у вас также была сложная программа. Вы уже победители! Желаю всем успехов!» — поддержала участников Наталья Исакова.

Школьники отвечают на вопросы олимпиады по теме «Непокоренная земля Псковская». По правилам игры участникам дана минута на размышления. Агонисты имеют право выбрать разные по цветам и уровням сложности дорожки. В случае их неверного ответа право голоса получают теоретики в зале. Многие участники уже получили ордена и медали. Среди них обладатель самых высоких баллов по результатам отборочных этапов Артём Николаев и десятиклассница Ксения Крылова.

По итогам регионального этапа жюри определят кандидатов на участие в четвертьфинальных играх Всероссийской гуманитарной олимпиады «Умницы и умники».