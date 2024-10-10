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Австралийский кот пережил 50 минут в работающей стиральной машине

Кот уснул в стиральной машине, а когда хозяева ее включили, не заметив питомца, прокрутился полный цикл стирки и выжил, сообщается в Telegram-канале RTVI.

Фото: RTVI / Telegram

Инцидент произошел в Австралии, где бурманский кот по кличке Пабло пережил 55-минутный цикл стирки, включающий три тысячи оборотов. Семья искала питомца по всему дому, пока, наконец, не обнаружила его в стиральной машинке, пишет People.

Кота сразу же отвезли в отделение интенсивной терапии. Животное находилось в критическом состоянии: у него были повреждены мозг и легкие. Однако Пабло удалось восстановиться после недельного круглосуточного ухода. И хотя у животного остались незначительные шрамы на лапе и кончике хвоста, сейчас кот полностью здоров, сказали врачи.