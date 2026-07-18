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Водитель сгоревшей на трассе Р-23 «Псков» Audi скончался в карете скорой помощи

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Водителя Audi, загоревшейся на трассе Р-23 «Псков» не смогли довезти живым до больницы, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла 18 июля на 11-м километре трассы Петербург — Псков накануне незадолго до трёх часов дня. По предварительным данным, 47-летний водитель Volvo с полуприцепом, повернув налево, не предоставил преимущество Audi 80.

В результате столкновения легковая вспыхнула. В ГКУ «Леноблпожспас» сообщили, что в Audi сгорели все сгораемые части. Травмы, которые получил 54-летний водитель, оказались несовместимы с жизнью. В полиции уточнили, что мужчина умер в машине скорой помощи.

Уголовное дело пока не возбуждено, полиция проводит проверку.

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