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Восемь погибших, десятки раненых: что известно об ударах по объектам Wildberries

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В ночь на 18 июля украинские беспилотники атаковали два логистических комплекса Wildberries — в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. В Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека получили ранения, в Электростали пострадали более 20 человек. Атаке также подверглись жилой дом во Владимире и нефтебаза в Ногинске.

Изображение сгенерировано нейросетью

Под удар попали логистические центры Wildberries (RWB) в Котовске и Электростали. Компания подтвердила атаку на оба объекта. В Котовске в результате попадания БПЛА в распределительный центр, по данным губернатора Евгения Первышова, погибли семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека получили ранения.

Семеро пострадавших находятся в реанимации, сообщила журналистам министр здравоохранения Тамбовской области Марина Македонская. Пожар удалось локализовать, продолжаются работы на месте. Глава региона посетил место удара.

В Электростали после атаки возник сильный пожар на территории логистического комплекса. По данным губернатора Андрея Воробьева, ранения получили 37 человек, один из них скончался. Обломки дрона упали на детский сад. Возгорание на площади 100 кв. м было ликвидировано.

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