Недвижимость

Два заброшенных здания в псковской деревне Родина приведут в порядок

Жительница Псковского района Лидия Воронина обратилась к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову по вопросу обеспечения сохранности пустующих зданий, ранее используемых филиалом Великолукской сельскохозяйственной академии в деревне Родина. Сегодня, 19 июня, глава региона провел личный прием граждан в режиме видеосвязи, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В деревне Родина есть два здания: одно административное, а второе использовалось как общежитие. Они разрушаются, разбиты стекла. Мы хотим, чтобы вы нам помогли, чтобы эти здания работали. Может, в административном здании получится сделать детский садик», - сказала Лидия Воронина.

Михаил Ведерников отметил, что этот вопрос уже прорабатывался комитетом по труду и занятости. «Мы заключим соглашение в государственно-частном порядке и приведем здания в порядок. Они будут использоваться в полном объеме. Также мы привлечем инвестора и к тому, чтобы территорию зданий и прилегающий участок тоже привести в надлежащий вид», - рассказала первый заместитель главы региона Вера Емельянова.

В течение месяца проект соглашения будет закончен с соблюдением всех обязательных процедур. Здание будет передано инвестору в конце ноября текущего года. «Инвестор предполагает потратить 30 млн рублей и привести здания в порядок за 6-8 месяцев. Планируется и детское дошкольное учреждение на 30 детей, и новые организации по сервису и услугам», - уточнила Вера Емельянова.



«До 30 ноября должно быть заключено соглашение, чтобы к следующему лету мы уже увидели там используемые полезные здания», - подчеркнул губернатор.