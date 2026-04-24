«Квадратные метры» с Олегом Брячаком: чем опасно резкое понижение ключевой ставки и как выглядит «правильный дом»

Почему резкое снижение ставки может ударить по кошельку рядовых граждан, куда сегодня выгоднее вкладывать деньги - в депозиты или коммерческую недвижимость, а также о новом проекте на Завеличенской, 15 рассказал руководитель проекта ООО СЗ «Монолит» Олег Брячак в новом выпуске программы «Квадратные метры» на ПЛН FM (102.6 FM).

Ситуация на рынке недвижимости

- Олег Михайлович, давайте мы по традиции начнем с вопроса о том, какие изменения произошли на рынке недвижимости?

- За месяц, к счастью, каких-то серьезных изменений на рынке недвижимости и новостроек не произошло. Как мы знаем, ключевая ставка на сегодняшний день держится на уровне 15%. Это пока еще не позволяет нашим гражданам получать доступную ипотеку на общих условиях. Я сейчас не говорю про льготную семейную ипотеку, она составляет 6%, я напомню. Чтобы было понятно, эта ключевая ставка влияет не только отрицательно, но, наверное, отчасти и положительно. Как бы это дико от меня не звучало. Дело в том, что сейчас ее нельзя резко понизить. Вклады наших граждан, физических лиц на сберегательных счетах, на депозитах составляют порядка 67 триллионов рублей.

- Это превышает наш бюджет, мне кажется.

- Абсолютно верно, Константин, вы сейчас сказали. Это необходимо, наверное, действительно сравнить с бюджетом России. Его доходная часть - в районе 46 триллионов рублей. То есть сейчас наши граждане хранят денег на депозитах, можно сказать, в полтора раза больше годового бюджета целой страны. И вы представьте, что в одночасье ключевая ставка упала, размещать деньги на депозитах стало невыгодно. Инфляция подскочит настолько, что граждане снимут с депозитов деньги и даже потратить их не успеют.

Как сейчас выглядит «правильный дом»

- Олег Михайлович, вы - застройщик с опытом, к вашему мнению прислушаться есть смысл. Может быть, на примере вашего дома сможете рассказать, как сейчас выглядит «правильный дом»? Все ли наши застройщики строят одинаково?

- Сегодня многие застройщики в нашем городе, наверное, подавляющее большинство - строят хорошее, качественное жилье. Единственное, что некоторые застройщики своей профессией просто живут. Они и просыпаются, и засыпают с мыслью о том, как улучшить строительные технологии, оптимизировать их, сделать более комфортными и доступными для населения. Многие думают, что застройщик - хапуга, которому лишь бы что-то некачественное построить из самого дешевого, продать подороже, а потом бросить, гарантию не нести и так далее.

Дело в том, что времена немножко поменялись. Застройщики, которые сегодня работают на рынке, допустим, та же компания «Скандинавия», уже давно обеспечили себя. Они уже давно заработали себе достаточно денег и не станут экономить какой-то миллион рублей в ущерб качеству и в ущерб своей репутации. То есть уже многие застройщики выросли до такого уровня, когда для них репутация стала важнее, чем деньги. И это большой плюс для нас, потребителей, для обычных людей, которые приобретают квартиры.

Дом в Борисовичах

При выборе материалов, из которых будут строить дом, лично наша компания остановилась на панельных домах. Его панельным даже уже назвать нельзя. Уже не панели по 8 сантиметров, в которых замерзают, а сборно-монолитный дом, который строится, в частности, по адресу: Завеличенская, 15. Мы сейчас находимся на стадии сборки. Все подготовительные работы закончены. Фундамент у нас готов. Кстати, прочность фундамента с нашего бетонного завода выше, чем м-400 (нужно м-350). Это для ответственных конструкций, для фундаментов. Мы используем только гранитный щебень, мы используем только качественный цемент. Мы знаем, где его брать. Мы берем его дороже, но зато у нас никогда, за 4 или 5 уже лет работы этого бетонного завода, не было ни одного нарекания по нашему продукту. Качество продукта позволяет строить какие-то конструкции на фундаменте уже буквально через несколько дней. Настолько быстро он набирает прочность. Фундамент набрал прочность больше, чем м-400, а это уже гидротехнические сооружения, это даже не фундаменты.

- По сути, там можно электростанцию построить, если бы цель такая была?

- Да, поэтому я говорю про то, что для нас, конкретно для меня качество, репутация - дороже денег. И когда мы в очередной раз планировали строительство и думали, из чего строить дом, мы остановились на сборно-монолитной конструкции. Дело в том, что те материалы, из которых мы будем строить дома, это и лестничные марши, и сами стены, новые панели и перекрытия и так далее, все они будут произведены на заводе, в заводских условиях по строгим ГОСТам. Более того, тот проект, который есть у нас, это финские технологии, шведские технологии, технологии скандинавских стран, где в основном холодно, где климат даже более суровый, нежели у нас в Пскове. Поэтому у нас получается теплый, герметичный дом, где будут отсутствовать мостики холода.

Что это дает нашим гражданам? Это дает экономию в деньгах - более тысячи рублей только по отоплению. Тут еще нужно сказать о той котельной, которую мы предусмотрели в проекте. Дело в том, что котельные бывают нескольких видов. Бывает, просто атмосферные котлы ставят. У нас - крышечная котельная. Соответственно, граждане сами, когда они выберут уже управляющую компанию, смогут регулировать: жарко вам? Отключили. Холодно? Включили. Не надо ждать, когда теплосети включат или отключат тепло. Мы используем технологию конденсационных котлов. Дело в том, что для нас, как для застройщика, сами котлы стоят даже не на несколько процентов, в два с половиной, в три раза дороже, чем бы мы купили обычные водогрейные котлы. Я сейчас не буду вдаваться в их технологии, я просто скажу, что конденсационные котлы - это уже новый этап, это совершенно современные котлы. Экономия по газу достигает 30%. Теплопотерь в доме почти нет: мы ставим двойные стеклопакеты, толстые стены из двух бетонных слоев, между которыми негорючая базальтовая вата, получается правильная вентиляция. Планировку некоторых квартир, кстати говоря, я лично сам с представителями, с руководителем «Скандинавии», с их владельцами проектировал, согласовывал.

У меня некоторые квартиры имеют свои кладовки, потому что я тоже живой человек, я представляю, как бы я жил в той или иной квартире. Мне это очень важно, мне это очень интересно. И даже в кладовке у нас предусмотрена вентиляция. Положили картошку, она у вас там не запреет, не испортится. Это будет такая же вентиляция, как и во всей квартире.

Также для граждан важно правильное, хорошее энергосберегающее оборудование. У нас невысокие потолки, у нас небольшие квартиры. И мы не говорим, что это дом какого-то комфорт-класса или какого-то элит-класса. В Пскове таких домов нет. На данный момент единственный похожий дом строится на Рижском проспекте. Но те дома, которые строятся, допустим, в микрорайоне Борисовичи, как бы кто их не называл, это все эконом-класс. Качественный, хороший, добротный эконом-класс. Соответственно, и цены у нас такие, которых в этом районе нет, потому что мы не берем проектное финансирование, и нам банки не диктуют ту стоимость, по которой мы должны продавать квартиры, как другим застройщикам. Мы строим за свои деньги и за деньги инвесторов, которые готовы вкладываться в нашу компанию, которые лично мне доверяют, грубо говоря.

- Получается, вы экономите на процентах?

- Мы можем поэтому давать хорошие цены. Допустим, трехкомнатные квартиры у нас по 79 тысяч рублей за квадратный метр. Двухкомнатные квартиры - по 85 тысяч рублей. Это старт продаж. Грубо говоря, у нас такие цены. У нас средняя площадь однокомнатной квартиры - 35 квадратных метров. Они небольшие, уютные. Все квартиры имеют планировку: большая, хорошая кухня с балконом и небольшая спальня. Дом будет качественный, но небольшой, 72 квартиры всего. С понедельника мы начинаем монтаж.

В доме будет несколько выходов, а именно четыре. То есть будут также выходы и входы со двора. Телефон отдела продаж: 8 921 505 55 77.

Беседовал Константин Калиниченко