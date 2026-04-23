Предприниматель не пускает РПЦ в Петровскую башню в Пскове

В суде рассматривается иск межрегионального территориального управления (МТУ) Росимущества в Псковской и Новгородской областях, поданный к индивидуальному предпринимателю Валерию Афонькину, чтобы устранить препятствия в пользовании объектом культурного наследия федерального значения «Петровская башня с участком крепостной стены Окольного ряда» в городе Пскове на улице Свердлова, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.





Скриншот из материалов дела

Спорный объект находится в собственности Российской Федерации. В декабре 2022 года между предпринимателем и МТУ Росимущества подписано соглашение о расторжении охранно-арендного договора, а также акт-приема передачи имущества.

В конце 2024 года был проведен осмотр объекта, в ходе которого установлено, что замки на дверях не соответствуют имеющимся ключам. Из телефонного разговора с предпринимателем стало известно, что замки в дверях поменяны.

В октябре 2025 года МТУ Росимущества передал данный объект в безвозмездное пользование религиозной организации «Епархиальный Спасо-Преображенский мужской монастырь Русской православной церкви» (Московский Патриархат). При этом Патриархат не может пользоваться объектом.

Предварительное судебное заседание по делу отложено на 19 мая.

Предприниматель в свою очередь указывает, что смена замков и заключение договора охраной сигнализации направлены на сохранение его имущества от посягательств третьих лиц (неотделимых улучшений: газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, приборы учета, система пожаротушения, лестничные комплексы и т. д.), от приемки которого истец уклоняется.

Ранее суд признал недействительным договор подряда на выполнение работ по реставрации кладки и деревянной кровли на памятнике архитектуры «Петровская башня с участком крепостной стены Окольного города».