 
Недвижимость

Предприниматель не пускает РПЦ в Петровскую башню в Пскове

0

В суде рассматривается иск межрегионального территориального управления (МТУ) Росимущества в Псковской и Новгородской областях, поданный к индивидуальному предпринимателю Валерию Афонькину, чтобы устранить препятствия в пользовании объектом культурного наследия федерального значения «Петровская башня с участком крепостной стены Окольного ряда» в городе Пскове на улице Свердлова, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.


Скриншот из материалов дела

Спорный объект находится в собственности Российской Федерации. В декабре 2022 года между предпринимателем и МТУ Росимущества подписано соглашение о расторжении охранно-арендного договора, а также акт-приема передачи имущества.
В конце 2024 года был проведен осмотр объекта, в ходе которого установлено, что замки на дверях не соответствуют имеющимся ключам. Из телефонного разговора с предпринимателем стало известно, что замки в дверях поменяны.

В октябре 2025 года МТУ Росимущества передал данный объект в безвозмездное пользование религиозной организации «Епархиальный Спасо-Преображенский мужской монастырь Русской православной церкви» (Московский Патриархат). При этом Патриархат не может пользоваться объектом.

Предварительное судебное заседание по делу отложено на 19 мая.

Предприниматель в свою очередь указывает, что смена замков и заключение договора охраной сигнализации направлены на сохранение его имущества от посягательств третьих лиц (неотделимых улучшений: газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, приборы учета, система пожаротушения, лестничные комплексы и т. д.), от приемки которого истец уклоняется. 

Ранее суд признал недействительным договор подряда на выполнение работ по реставрации кладки и деревянной кровли на памятнике архитектуры «Петровская башня с участком крепостной стены Окольного города». 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026