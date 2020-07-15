Недвижимость

Опыт псковички: как купить квартиру дистанционно

Будущее из самых смелых предположений фантастов уже наступило. Купить квартиру со смартфона, сходив в офис застройщика единственный раз, чтобы поставить подпись — как вам такое, а? Речь идет о полном цикле покупки, от выбора объекта до перечисления денег застройщику и получения зарегистрированного в Росреестре договора. И все это дистанционно, через надежный механизм, что стало крайне актуально во время пандемии коронавируса. Давайте разбираться, как это работает.

Покупка квартиры — событие крупного масштаба для любого человека. Псковичка Наталья Ушакова с мужем воспитывает двух детей. Два года назад семья решила расширять жилплощадь. «Трешку» выбрали на дальнем Завеличье.

«Хотели исключительно новостройку, чтобы в нашей квартире до нас никто не жил. Сначала посмотрели в интернете, где сейчас строят в Пскове, какие есть дома, что там за квартиры. Как-то вечером сходили погулять к дому, который приглянулся, это жилой комплекс «Балтийская жемчужина». Посмотрели, что вокруг есть, как идет стройка, - рассказывает Наталья о нехитрых этапах покупки. - Район понравился не только нам, но и детям, это для нас было очень важно».

Деньги на покупку у семьи уже были. Пришли в офис застройщика, там предложили электронную регистрацию сделки. При таком варианте договор долевого участия, зарегистрированный в Росреестре, оформляется без визита в МФЦ. Документы покупатель квартиры получает на электронную почту. Для покупки нужно сходить в офис застройщика один единственный раз.

«Балтийскую жемчужину», где Наталья купила квартиру, возводит «Псковжилстрой». Там пояснили, как конкретно это работает и есть ли тут какие-то риски и отличия от договора на бумажном носителе.

«На портале ДомКлик мы формируем электронную подпись, клиент ее заверяет своей живой подписью, - говорит начальник отдела продаж «Псковжилстроя» Алина Гайдук. - Через этот же сервис мы удаленно отправляем на регистрацию договор долевого участия. Забирать его не нужно ни в МФЦ, ни у нас. Регистрация проходит всего за два-три рабочих дня, далее договор придет на электронную почту. После сдачи дома остается только зайти за ключами».

Семье Ушаковых не пришлось обналичивать деньги и с риском нести крупную сумму по городу в офис застройщика. Не пришлось и в банк ехать для составления платежного поручения. Деньги со счета в Сбербанке площадка для купли-продажи недвижимости списала автоматически после подтверждения сделки Росреестром.

«Использование сервиса электронной регистрации и сервиса безопасных расчетов - простой и удобный способ платежа за объект недвижимости. Благодаря сервисам Сбербанка сделка направляется на регистрацию в Росреестр прямо из офиса застройщика. Удобно это, в первую очередь, для покупателей квартир в новостройках, так как не нужно ходить в МФЦ и банк», - подчеркивает управляющий Псковском отделением ПАО Сбербанк Анна Тарасенко.

Там же на платформе domclick.ru Ушаковы выбирали свою квартиру. Новостройки там представлен со всей России, что удобно для мечтающих купить жилье, скажем, у моря. Застройщики на сайте проверенные, объекты аккредитованы в Сбербанке. Квартиру в другом городе можно купить, не выезжая за пределы своего. Для этого на портале есть онлайн-кабинеты, где объединяются продавец, покупатель, менеджер банка. Обсуждают детали сделки, заключают договор.

Псковские застройщики представили на портале два десятка жилых комплексов. К слову, там же можно купить жилье на вторичном рынке и снять квартиру или дом, но это тема для отдельного разговора.

Тот же «Псковжилстрой» возводит сейчас жилые дома на улице Завеличенской и на Балтийской. Это государственный застройщик, работающий на рынке недвижимости уже 11 лет. За это время сдано 26 жилых домов, появилось 2850 семей-новоселов.

«Наша компания быстро реагирует на любые изменения на рынке, - отмечает заместитель генерального директора по коммерческой работе «Псковжилстроя» Ольга Иванова. - Мы постоянно развиваем свои навыки, перенимаем опыт столичных коллег, учимся у лучших. Уделяем внимание не только качеству строительных работ, но и благоустройству прилегающих территорий, например, у «Балтийской жемчужины» планируем разбить шикарный парк с детской площадкой, арт-объектом, сухим фонтаном — это когда струи бьют как бы из-под земли».

В одном из домов на улице Завеличенской скоро появится шоу-рум — квартира с ремонтом и обстановкой, которая поможет более полно представить будущее жилье.

Застройщик давно ценит и использует сервисы Сбербанка, которые помогают быстро, удобно и безопасно передавать квартиры будущим новоселам.

Семья Ушаковых уже получила ключи от своей новой квартиры. Сейчас делают ремонт и скоро отпразднуют новоселье.