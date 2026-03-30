С 1 апреля Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,5 процентных пункта (п.п.) при первоначальном взносе от 20,1% до 50%, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Минимальные ставки на Домклик составят: от 15,7% на покупку первичного жилья, от 16% — на покупку вторичного, и от 17,6% — по программе «Строительство жилого дома» (все программы без господдержки).

Кроме того, Сбер снижает ставки на 1 п.п. по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» и на 0,5 по программе «Рефинансирование под залог недвижимости».