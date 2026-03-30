 
Недвижимость

Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,5 процентных пункта

С 1 апреля Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,5 процентных пункта (п.п.) при первоначальном взносе от 20,1% до 50%, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке. 

Минимальные ставки на Домклик составят: от 15,7% на покупку первичного жилья, от 16% — на покупку вторичного, и от 17,6% — по программе «Строительство жилого дома» (все программы без господдержки).

Кроме того, Сбер снижает ставки на 1 п.п. по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» и на 0,5 по программе «Рефинансирование под залог недвижимости».

«С марта 2025 по март 2026 года средневзвешенная ставка Сбера снизилась почти на 10 п. п. – с 29,6% до 19,8%. Уменьшение средней ставки позитивно отразилось на динамике выдач по рыночным программам. По итогам 2 кв. 2025 года общая сумма ипотечного кредитования по базовой ипотеке выросла на 60% по сравнению с 1 кв. 2025 – до 82,7 млрд руб. В 3 кв. выдачи составили более 153 млрд руб., а в 4-м кв. вышли на максимальные показатели в 261,7 млрд руб. Растущий спрос на базовую ипотеку продолжается и в 2026 году. По итогам неполного 1 кв. 2026 года выдачи рыночной ипотеки превысили 191 млрд руб., что почти в 4 раза больше, чем за 1 кв. 2025 года», - рассказал директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. 
